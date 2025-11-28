Una incursión del Ejército israelí provoca 13 muertos en las afueras de Damasco

El número de muertos a manos de las fuerzas israelíes durante una incursión este viernes en la localidad de Beit Jinn, a las afueras de Damasco, se elevó a 13 y el de heridos a varias decenas, mientras que el Ejército de Israel confirmó también heridas a seis de sus reservistas.

Las acciones ocurridas esta madrugada durante la incursión contra la zona causaron el fallecimiento de 13 personas e hirieron a "decenas" de vecinos, dijo el director general de Sanidad en la provincia de Rif Damasco, Tawfiq Hasaba, a la agencia oficial de noticias siria, SANA.

La fuente no especificó de qué forma exacta perecieron cada una de las víctimas de Beit Jinn, que fue bombardeada por el Estado judío después de que los asaltantes se viesen rodeados y donde también estallaron enfrentamientos con residentes, según la televisión estatal Al Ijbariya.

El grupo de la defensa civil conocido como cascos blancos, ahora integrado en las instituciones gubernamentales sirias, denunció que sus equipos no pudieron acceder a la localidad hasta las 10:00, hora local, porque las tropas israelíes atacaban cualquier punto con "movimiento" a las entradas del pueblo.

"Los equipos trabajaron para garantizar que no hubiese ninguna persona herida sin rescatar y para llevar a cabo una inspección no técnica, por miedo a que estuvieran presentes remanentes de guerra peligrosos que pudieran hacer daño a los residentes", explicaron los rescatistas en su cuenta de X.

De acuerdo con la versión del Ejército israelí, su operación estaba dirigida a buscar a miembros del grupo islamista libanés Jamaa al Islamiya supuestamente afincados a las afueras de la capital siria y, de hecho, durante la redada fueron detenidos dos presuntos integrantes de esa formación.

Tras la caída del régimen de Bachar al Asad hace un año, Israel envió tropas a la zona desmilitarizada de los Altos del Golán y al lado sirio del monte Hermón, donde todavía mantiene posiciones que considera esenciales para su seguridad y para la "defensa" de la minoría drusa siria.

El Estado judío bombardea de tanto en tanto el territorio sirio, como hizo este verano en repetidas ocasiones cuando decidió intervenir en favor de los drusos durante enfrentamientos internos en el sur de Siria.

Sin embargo, en los últimos meses se han producido sobre todo incursiones terrestres en las provincias fronterizas y, a veces, tan al norte como las afueras de Damasco.