EEUU acerca posiciones comerciales con China y Brasil

Las delegaciones de EEUU y China alcanzaron este domingo un "acuerdo preliminar" tras dos días de negociaciones comerciales en Kuala Lumpur, allanando el camino para el encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, tras una escalada de las tensiones bilaterales.

En una comparecencia al término de las conversaciones, que tuvieron lugar en la Torre Merdeka 188 de Kuala Lumpur, el representante de Comercio Internacional de China, Li Chenggang, afirmó que ambas partes lograron un "acuerdo preliminar" y exploraron "propuestas adecuadas para abordar las preocupaciones mutuas".

"El siguiente paso será que cada parte cumpla con sus respectos procedimientos internos de aprobación", aseveró Li, de acuerdo con la transcripción difundida por la agencia oficial Xinhua.

Las negociaciones se produjeron en paralelo a la llegada de Trump a Kuala Lumpur, quien este domingo participó en una cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), celebrada en otro punto de la ciudad, en el Centro de Convenciones de la capital malasia.

Buena sintonía entre Trump y Lula

En Malasia, el presidente de EEUU dijo este domingo al comenzar su reunión con su par brasileño, Lula da Silva, en Kuala Lumpur, que cree que van a lograr "acuerdos muy buenos" y que terminarán teniendo "una relación muy buena", en medio de tensiones por el 50% de aranceles a Brasil.

El presidente de EE.UU. no quiso aclarar si rebajaría los aranceles a Brasil. "Discutiremos un rato. Nos conocemos. Sabemos lo que cada uno quiere", añadió. Brasil está sujeto a aranceles del 50 % por parte de Estados Unidos, a raíz de la causa judicial contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, aliado político del mandatario. El dirigente de Estados Unidos alabó a Bolsonaro frente a Lula: "Siempre me ha gustado. Me siento muy mal por lo que le ha ocurrido", dijo, mientras el dirigente brasileño se impacientaba.

En paralelo, el ministro de Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, dijo que la reunión de Lula y Trump fue "muy positiva" y "muy productiva". "Fueron 45 minutos de conversación muy positiva, muy productiva. Los presidentes trataron todos los asuntos", afirmó Vieria al término de la reunión.

Vieria dijo que el presidente estadounidense se comprometió a "dar instrucciones a su equipo para que empiece un proceso de negociación bilateral" en torno a las tasas, así como que los dos líderes han abierto la puerta a "visitas recíprocas".