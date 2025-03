Bruselas, "preparada" para responder de manera "firme" a las medidas "injustas" de Trump

La Comisión Europea (CE) aseguró este jueves que sigue "preparada" para proteger los intereses económicos de la Unión Europea (UE) y dar una respuesta "firme" a cualquier medida comercial "injusta" de Estados Unidos, después de que Washington anunciara el miércoles la decisión de imponer aranceles del 25% a las exportaciones de automóviles.

"La cuestión no es si estamos sorprendidos o no. La cuestión es si estamos preparados o no; y aquí la respuesta es, sigue siendo, que sí. Estamos preparados para proteger nuestros intereses económicos y, si es necesario, daremos una respuesta firme, proporcionada, fuerte, bien calibrada y oportuna a cualquier medida injusta y contraproducente de Estados Unidos", declaró el portavoz de la CE Olof Gill en la rueda de prensa diaria de la institución.

En cualquier caso, subrayó que la prioridad para la UE es encontrar "una solución negociada que funcione para ambas partes" y que "fortalezca" la relación comercial y económica de Estados Unidos y el club comunitario, "que es la más valiosa e importante en el mundo".

Agregó que los Veintisiete quieren desarrollar esa relación comercial y económica entre Washington y Bruselas y no "derribarla".

"Creemos que las medidas anunciadas por Estados Unidos van completamente en la dirección equivocada", aseveró.

Insistió en que la UE no desea tener que imponer contramedidas sobre las importaciones estadounidenses que entran en el club comunitario.

"Creemos que eso no hace bien a nadie, no nos hace bien a nosotros y es un acto de autolesión económica por parte de Estados Unidos", comentó.

Aun así, incidió en que desde el club comunitario se prepararán para "una respuesta proporcionada, firme, bien calibrada y oportuna a cualquier medida futura anunciada por Estados Unidos".

Sobre la lista final de productos estadounidenses a los que la Unión Europea propondrá aplicar contramedidas en respuesta a los aranceles de Washington, Gill dijo que estará "bien seleccionada para crear el máximo impacto frente a Estados Unidos y minimizar el impacto en la economía europea".

"Es una elección que tendremos que hacer de manera muy juiciosa y bien calibrada", resaltó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que se aplicarán aranceles del 25 % para todos los automóviles que sean exportados a su país, una nueva y agresiva medida que recrudece la guerra comercial iniciada por su Administración.

Trump recordó también que el 2 de abril, fecha que ha bautizado como "día de la liberación", está previsto que anuncie una batería de aranceles recíprocos destinada a países que tengan activados impuestos aduaneros sobre bienes y servicios estadounidenses.

Desde que retornó a la Casa Blanca el 20 de enero, Trump ha apostado por implementar de manera agresiva aranceles a las importaciones procedentes de diversos socios de EEUU y corregir lo que considera déficits comerciales injustos para Washington.

La Comisión Europea dijo la semana pasada que esperará a mediados de abril para aplicar las primeras contramedidas en respuesta a los aranceles estadounidenses al aluminio y acero europeos, ya en vigor, con el fin de dar más margen a la negociación con Washington y lograr una solución.

El portavoz de la CE reconoció hoy que por el momento no puede dar fechas exactas de cuándo la Unión Europea implementará las contramedidas que responderán a las medidas comerciales que Estados Unidos ha ido anunciando y que en su mayor parte aún no han entrado en vigor.

"Pero te puedo garantizar que será (una respuesta) oportuna, robusta, bien calibrada y que logrará el impacto previsto", recalcó.

El presidente estadounidense ha llegado a considerar el IVA un arancel y hoy Gill afirmó que sugerir que ese impuesto es "alguna forma de medida comercial es absurdo".

También indicó que los contactos entre la Unión Europea y el Gobierno estadounidense continúan.