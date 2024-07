Biden admite que peligra su candidatura

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció ante un aliado clave que tal vez no pueda salvar su candidatura si no puede convencer al público en los próximos días de que está preparado para el puesto, según una información publicada este martes por el diario The New York Times.

Hasta ahora el mandatario se había mantenido públicamente firme en continuar con la campaña de reelección a la Casa Blanca, pese a las críticas provenientes de sus propio partido después de su desastroso desempeño en el debate de la semana pasada con su rival, el ex presidente republicano Donald Trump (2017-2021).

Aunque "el aliado", cuya identidad no fue revelada por el diario, enfatizó que Biden "todavía está profundamente inmerso en la lucha por la reelección, entiende que sus próximas apariciones en televisión y en actos públicos tienen que ir bien.

Para los próximos días se espera una entrevista con George Stephanopoulos de ABC News, el viernes, y también mítines en Pensilvania y Wisconsin, dos de los estados clave para definir al ganador de las elecciones del próximo 5 de noviembre.

La persona, señala The New York Times, habló bajo condición de anonimato para discutir "una situación delicada" y, según este diario, es el primer indicio que se hace público de que el presidente está considerando seriamente si podrá recuperarse después de una actuación devastadora en el escenario del debate en Atlanta.

Un alto asesor de Biden, que también habló bajo condición de anonimato, afirmó que el presidente es "muy consciente del desafío político que enfrenta".

Biden ha sido duramente criticado por su actuación en el debate en el que proyectó una imagen envejecida, con voz ronca y dificultades para concluir algunas de sus frases, aumentando las dudas entre los votantes y miembros del Partido Demócrata sobre su capacidad para seguir gobernando y enfrentarse a Trump en las elecciones de noviembre.

El presidente, de 81 años, reconoció el martes que "casi se queda dormido" en el debate contra Trump y atribuyó el cansancio a los viajes que había realizado solo días antes a Italia para la cumbre del G7 y a Francia para el 80 aniversario del desembarco de Normandía.

La Casa Blanca desmiente la información

La Casa Blanca ha desmentido la información publicada por varios medios de comunicación estadounidenses. Minutos después de que el diario publicara esta información, el subsecretario de prensa adjunto de la Casa Blanca, Andrew Bates, aseguró en un mensaje en redes sociales que "esa afirmación es absolutamente falsa". "Si el New York Times nos hubiera concedido más de 7 minutos para comentar, se lo habríamos dicho", apuntó.

Pero tras la publicación de la prestigiosa cabecera neoyorquina, la cadena CNN publicó un artículo similar, citando también a fuentes cercanas al mandatario. El canal afirmó que el presidente ha reconocido en privado a "un aliado" que los próximos días son fundamentales para poder salvar su candidatura a la reelección presidencial y que comprende lo que lo impulsaría a aceptar que "simplemente no está funcionando".

Sería un escenario en el que "las encuestas están cayendo en picado, la recaudación de fondos se está agotando y las entrevistas van mal", dijo esa persona. "Él no es ajeno", "ve el momento", "tiene los ojos claros", agregó.