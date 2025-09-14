Benjamín Netanyahu con Marcos Rubio en el Muro de Lamentaciones: "Esta alianza nunca ha sido tan fuerte"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo tras visitar junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén que la relación entre ambos países "nunca ha sido tan fuerte". "Bajo la presidencia de Donald Trump y el secretario Rubio, esta alianza nunca ha sido tan fuerte y lo agradecemos profundamente", dijo el primer ministro israelí mientras visitaban los túneles subterráneos del Muro de las Lamentaciones acompañados por el embajador de EEUU en Israel, Mike Huckabee, y sus respectivas esposas.

Antes, los tres rezaron juntos en el Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado para el judaísmo, y Rubio lo hizo portando una kipá en la cabeza, tras lo que metieron entre las piedras de la pared sus respectivas notas en papel, siguiendo la tradición judía por la que se anotan allí oraciones, deseos o sueños. Netanyahu y Rubio oraron en la zona del Muro reservada a los hombres, cerca de la cual había un punto habilitado para que la prensa pudiera seguir y cubrir la visita. La mujeres periodistas, sin embargo, no tuvieron acceso a este punto, tal y como atestiguó EFE. "Debéis seguir la visita desde la otra parte del Muro, donde rezan las mujeres. No podéis estar aquí", dijo un agente de seguridad a las periodistas. Preguntada sobre este asunto, tampoco se pronunció Sara Netanyahu, la esposa del líder israelí, cuando visitó la zona del Muro de las mujeres donde rezó.

La visita de Rubio, que aterrizó este domingo en Israel, se produce cinco días después de que Israel intentara matar a altos cargos de Hamás afincados en Catar mientras estudiaban la última propuesta de alto el fuego estadounidense, un ataque que molestó al presidente estadounidense, Donald Trump. Catar es un aliado de Estados Unidos y uno de los principales mediadores para negociar un alto el fuego en Gaza. Sin embargo, Rubio no se ha pronunciado ni ha respondido a las preguntas de los medios durante su visita al Muro. "Creo que la visita de Rubio aquí es un testimonio de la durabilidad y la fuerza de la alianza israelí-estadounidense, que es tan sólida y duradera como las piedras del Muro de las Lamentaciones que acabamos de tocar", dijo el mandatario israelí.

Aparte de una esperada reunión con Netanyahu, se desconocen más detalles de la agenda oficial de Rubio en Israel. Coincidiendo con la visita de Rubio, este domingo se celebrará en Jerusalén un homenaje al comentarista conservador Charlie Kirk, asesinado el pasado miércoles en un evento universitario en Utah (EEUU) al que asistirá el ministro israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli. Además, este lunes una delegación de 250 legisladores estatales de Estados Unidos visitará Israel y serán recibidos por Netanyahu en el Ministerio de Exteriores, tras lo que asistirán a un acto en la Knéset (Parlamento) en Jerusalén.