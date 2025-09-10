El activista e influencer Charlie Kirk, aliado de Trump, muere tras sufrir un disparo

Charlie Kirk, activista político conservador y cofundador de Turning Point USA, fue asesinado este miércoles tras recibir un disparo durante un acto en la Utah Valley University, según confirmó el expresidente Donald Trump en su plataforma Truth Social.

A sus 31 años estaba casado con Erika Frantzve desde 2021, con quien tenía dos hijos pequeños.

Natural de Illinois, Kirk se convirtió en uno de los rostros más visibles del nuevo populismo conservador republicano en la era de las redes sociales. Su trayectoria comenzó tras el auge del movimiento Tea Party y se consolidó con la llegada de Trump al poder. En 2012, con apenas 18 años, cofundó Turning Point USA, desde donde buscó movilizar al voto joven en universidades e iglesias a favor de Trump en 2024.

Famoso por sus charlas en campus universitarios, donde respondía preguntas en un formato que solía generar vídeos virales, Kirk inauguraba en Utah su gira de otoño “American Comeback Tour”, que incluía 14 ciudades. Durante el evento, mientras respondía a una pregunta, se escuchó un disparo y el público entró en pánico.

Entre los asistentes se encontraba el excongresista republicano Jason Chaffetz, quien relató en Fox News que Kirk había estado animando a la multitud poco antes del ataque.

Además de activista, Kirk era autor y presentador de radio, con un programa diario de tres horas, y solía viajar acompañado de escoltas privados. El propio Trump lo había reconocido en varias ocasiones como un actor clave en la movilización del voto joven republicano.

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido”, confirmó el propio Trump en su red social Truth Social.