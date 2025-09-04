El Yangywang U9 Track Edition ya es, con 472,41 km/h, el eléctrico más rápido del mundo

La marca de BYD, Yangwang, ha establecido un nuevo hito en la historia de los automóviles eléctrico. Su deportivo U9 Track Edition alcanzó el pasado 8 de agosto una velocidad máxima de 472,41 km/h en el circuito de pruebas ATP Automotive Testing de Papenburg, convirtiéndose en el vehículo eléctrico más rápido del mundo.

El récord fue conseguido por el piloto alemán Marc Basseng, quien ya ostentaba la anterior marca mundial desde 2024. Tras la prueba, reconoció: “El año pasado pensé que había alcanzado mi límite. Nunca esperé batir mi propio récord tan pronto, pero aquí estamos, en el mismo circuito, con nuevas tecnologías que lo han hecho posible”.

El Yangwang U9 es un superdeportivo con dimensiones de carrecería parecidas a las de un Lamborghini Aventador, pero eléctrico y con más de 3.000 CV de potencia.

El Yangwang U9 Track Edition comparte la ePlatform y la arquitectura de suspensión inteligente DiSus-X del modelo ya disponible en China, pero incorpora además la primera arquitectura eléctrica de 1.200 voltios de producción en serie -lo habitual son 400 voltios y, entre algunas marcas se extiende la de 800 con las consecuentes ventajas de, cuanto mayor es el voltaje, reducción de peso y espacio, eficiencia o cargas más rápidas-, junto a un sistema de gestión térmica mejorado para afrontar condiciones extremas

Cada uno de sus cuatro motores eléctricos desarrolla una potencia de 755 CV (555 kW), siendo capaces de girar a 30.000 rpm, para desarrollar una potencia combinada de más de 3.000 CV (2.200 kW).

La clave del récord ha estado en la integración de la ePlatform del sistema de vectorización de par independiente, que ajusta en tiempo real el empuje que recibe cada rueda en una frecuencia de 100 veces por segundo, lo que garantiza que no se produzcan deslizamientos de las ruedas ni pérdidas de tracción; y el DiSus-X, que ajusta del mismo modo e independientemente la suspensiónde cada rueda, corrigiendo balanceos o cabeceos de modo que los neumáticos tienen el máximo apoyo sobre el asfalto y, garantizando así, la mayor estabilidad y precisión posible.

Con esa potencia -más de diez veces la que ofrecían los deportivos de referencia hace apenas tres décadas-, el superdeportivo de BYD representa el punto culminante, probablemente momentáneo, de una guerra entre fabricantes.

El U9 Track Edition es una versión mejorada respecto a la anterior que registró el año pasado una velocidad punta de 391,94 km/h.

El modelo base del U9, lanzado en 2024 con 1.300 CV (996 kW), ya sorprendió el año pasado al registrar una velocidad máxima de 391,94 km/h y completar una vuelta al circuito de Nürburgring en 7 minutos y 17 segundos. Sin embargo, la nueva versión Track Edition no solo duplica esa cifra, sino que la combina con mejoras aerodinámicas -entre ellas un splitter delantero de fibra de carbono optimizado, que ya está disponible para el U9 como opción- y los mencionados ajustes del chasis para circuito, lo que abre la puerta a tiempos de aceleración por debajo de los dos segundos en el 0 a 100 km/h.

Otras mejoras afectan a los neumáticos semislick desarrollados junto a Giti Tire, diseñados específicamente para soportar las exigencias de la conducción extrema. Así, cuentan con un tratamiento de moleteado en la zona de contacto entre llanta y goma, combinado con un lubricante de alta viscosidad, lo que reduce el deslizamiento relativo entre ambos elementos durante las aceleraciones o frenadas intensas. Esto reduce las pérdidas de par y el desgaste de los neumáticos, al tiempo que mejora la precisión y la estabilidad.

Con unas dimensiones similares a las de un Lamborghini Aventador -tiene una longitud de 4,97 m, una anchura de 2,03 m y una altura variable entre 1,31 a 1.35 m-, un precio estimado en torno a los 1.68 millones de yuanes -unos 258.000 euros- y una carrocería e interior cargados de soluciones en fibra de carbono para dejar su peso en 2.500 kilos -su relación peso/potencia es de 0,82 kg/CV-, el U9 Track Edition busca no solo liderar el mercado chino de los superdeportivos eléctricos, sino desafiar a referentes europeos como los Koenigsegg Gemera, Lotus Evija o Rimac Nevera. Todos estos superan los 1.900 CV, pero a precios que multiplican por seis o siete el del deportivo de BYD.