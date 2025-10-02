Xpeng muestra el nuevo P7+ en Europa y abre un centro de I+D en Múnich

Xpeng, el fabricante chino de vehículos eléctricos, ha dado un paso clave en su expansión internacional con el debut europeo del P7+, un muestrario de los avances de la compañía en aspectos como tecnología, Inteligencia Artificial, conducción asistida o ingeniería de alto rendimiento y que, por otro lado, consolida su presencia en el mercado europeo.

"Con el nuevo P7, estamos demostrando a los usuarios de todo el mundo cómo la IA puede transformar un coche en un compañero cálido e inteligente", dijo el He Xiaopeng, Chairman y CEO de XPENG. "Demuestra nuestras capacidades en IA de desarrollo propio. Xpeng no sólo fabrica automóviles, sino que crea experiencias de movilidad inteligentes y sostenibles para usuarios globales.

La originalidad no se queda en la carrocería del P7+, sino que también llega al interior donde aparecen recursos como una pantalla capaz de moverse en tres ejes.

Su carrocería de 5,06 m de largo tiene un Cx muy bajo, de 0,206; y gracias a su plataforma SEPA 2.0, igual a la del Xpeng G6, admite cargas ultrarrapidas de sus baterías LFP de 61 o 76 kWh gracias a su arquitectura eléctrica de 800 voltios. Exclusivamente a la venta con tracción trasera, tendrá versiones de 245 o 320 CV (180 o 235 kW) que se esperan para principios de 2026.

Primer centro de I+D en Europa de Xpeng

El anuncio estuvo acompañado de otra novedad estratégica: la apertura de su centro de I+D de Múnich, el primero de la compañía en Europa y el noveno a nivel global. Desde esta instalación, Xpeng pretende trabajar de forma más cercana con las necesidades de los conductores de los mercados europeos, adaptando sus coches a ellas.

"El nuevo centro de I+D de Múnich demuestra nuestro fuerte compromiso de crear estas experiencias junto con Europa, profundizando las asociaciones, impulsando la innovación local y sirviendo a los usuarios europeos con soluciones de movilidad de vanguardia", dijo He Xiaopeng, máximo ejecutivo de una marca que hoy está en más de 46 mercados y es la sexta marca de eléctricos más grande del mundo.

Además, lidera las ventas de los de gama media-alta entre las chinas en Europa y recientemente alcanzó un Net Promoter Score - un indicador de satisfacción y lealtad de los clientes hacia una empresa, marca o producto- del 81por ciento, el más alto entre fabricantes chinos, según la consultora alemana USCALE.

La IA desarrollada por Xpeng está detrás de sus desarrollos de última generación, sean coches como el P7+ o robots humanoides.

En el centro de la estrategia de Xpeng estaría un sistema de IA desarrollado internamente, que sustenta todo el ecosistema de productos de la compañía, desde automóviles y vehículos voladores hasta robots. Una arquitectura de IA que permite una sinergia entre el hardware y software y que lleva a hacer posible a la firma producir masivamente, y desde finales del año que viene, vehículos con nivel 4 de conducción autónoma según la clasificación SAE -el nivel 5 es el más alto de automatización-, es decir, de modo que podrán tomar decisiones por sí mismos en la mayoría de las situaciones, sin intervención humana, incluso si el sistema falla.