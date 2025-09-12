La UE quiere impulsar con 1.800 millones la fabricación de baterías en Europa

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha anunciado en una intervención ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) que la Unión Europea movilizará 1.800 millones de euros para impulsar la producción de baterías para vehículos eléctricos, en un intento de reforzar la independencia de la UE frente a competidores como China o Estados Unidos.

Von der Leyen subrayó que las baterías son “claves” para, especialmente, los coches eléctricos y ha abogado también por incentivar y priorizar los productos europeos con la introducción de un criterio "Made in Europe" en la contratación pública. Además, avanzó que la Comisión propondrá una ley de aceleración industrial para dar prioridad a sectores estratégicos, afirmando que "millones de europeos quieren comprar automóviles europeos asequibles", a los que advierte es necesario impulsar desde la UE. "Creo que Europa debería tener su propio coche eléctrico, pues la UE no puede permitir que China y otros conquisten este mercado", de manera que “los coches del futuro deben fabricarse en Europa”.

Caídas en la demanda mundial de baterías

Sin embargo, este anuncio coincide con un informe de Standard & Poor´s Global Ratings que alerta de una desaceleración en la demanda mundial de baterías. Según la agencia, el crecimiento caerá al 29 por ciento en 2025, y seguirá reduciéndose hasta el 18 en 2026 y el 16 en 2027, cifras más bajas de las previstas, lo que podría añadir mayor incertidumbre sobre el ritmo de adopción de los coches eléctricos por los consumidores.

El análisis señala que el mercado está perdiendo impulso en Estados Unidos y Europa, mientras que China seguirá siendo el principal motor de crecimiento gracias a un fuerte apoyo político.

"La cadena de suministro de vehículos eléctricos se ve amenazada por los aranceles de importación estadounidenses, las políticas para aumentar el producto local en EE.UU. y las restricciones de China a la exportación de tecnologías de litio", ha señalado Stephen Chan, analista de crédito de S&P.

En este contexto, las estrategias empresariales divergen: mientras los fabricantes coreanos mantienen sus planes de expansión en EE.UU., la japonesa Panasonic modera sus inversiones y el gigante chino CATL continúa con su ofensiva internacional.

El contraste entre el ambicioso plan comunitario y las previsiones de desaceleración de demanda global evidencia la encrucijada estratégica a la que se enfrenta Europa: acelerar su autonomía industrial y tecnológica en baterías, al mismo tiempo que el mercado mundial muestra señales de enfriamiento.