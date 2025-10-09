Toyota lanza la versión Hybrid del Aygo X Cross Hybrid, su primer híbrido urbano

Toyota completa la electrificación de su gama en España con el Aygo X Cross Hybrid, una versión híbrida para su modelo más pequeño en nuestro mercado -mide 3,78 m con el cambio de frontal que le hace crecer 8 cm- que, así, pasa de tener un motor 1.0 tricilíndrico de 72 CV y una etiqueta C, a un 1.5 de 116 CV con un sistema idéntico al de emplean los Yaris y Yaris Cross. Consecuentemente, con la adopción de esta tecnología el Aygo X Cross tiene ahora la etiqueta Eco de la DGT.

Al margen de las ventajas que esto le supone, hay otras como la de un más eficiente sistema de propulsión. Y es que el consumo medio homologado del urbano de Toyota es de 3,8 l/100 km -las emisiones de CO2 de 87 g/km-, es decir, un litro menos -y casi 20 g/km de CO2- que el motor de exclusivamente de gasolina que antes tenía este coche con el que se reemplazó al Aygo en 2021.

Con el restyling el Aygo X Cross estrena un sistema de propulsión híbrido con el que no contaba este modelo hasta ahora.

Con la llegada de este sistema de propulsión híbrido Toyota ha introducido cambios en la plataforma GA-B de cara a rebajar el centro de gravedad, mejorar la estabilidad y dar a este urbano una mayor agilidad en los cambios de dirección, que ahora también es más rápido en tanto que puede acelerar de 0 a 100 km/h en 9,2 s: antes lo hacía mucho más lentamente, ya que con caja manual empleaba 14,9 s y con la CVT, 14,8.

Entre sus novedades destacan que los dos grupos de celdas de la batería se han ubicado en paralelo bajo los asientos traseros, ocupando toda la anchura del vehículo, lo que optimiza el espacio interior y el reparto de pesos; o un habitáculo que cuenta con un nuevo sistema de climatización, con uno bizonal en los acabados más altos; o un cuadro de instrumentos con una pantalla de 7".

El modelo más pequeño de Toyota incorpora pantallas de mayor tamaño tanto para la instrumentación como para el sistema multimedia.

El equipo multimedia, con pantalla de 10,5" en algunos niveles en lugar de la de 9", admite conectividad con teléfonos con protocolos Apple CarPlay y Android Auto sin necesidad de cables, smartphones que en algunos acabados pueden cargarse también inalámbricamente.

El diseño también se modifica y, como ya comentamos, el frontal se hace distinto, faros incluidos, obteniendo como resultado un voladizo delantero más largo. Las llantas, según los acabados, pueden ser de 17 o 18".

La gama se nutre de un nuevo acabado, el GR Sport, con ajustes específicos de chasis, más equipamiento de serie y una imagen diferenciada.

El Toyota Safety Sense, que es como la marca llama a su conjunto de ayudas a la conducción, incorpora nuevas funciones como el control de aceleración errónea a baja velocidad y un sistema de precolisión mejorado con una cámara frontal y un radar para detectar riesgos. Se completa con un control de velocidad de crucero adaptativo, también actualizado.

La gama se ofrece en cuatro acabados; Play, Like, Chic y el nuevo GR Sport, de carácter más deportivo mediante cambios en dirección y suspensión, así como en su aspecto interior y exterior-.

Atendiendo a su tamaño y características técnicas, el Aygo X Cross apenas tiene rivales en el mercado. Una alternativa podría ser el Yaris, también de Toyota y algo más grande; otra el Fiat Grande Panda Hybrid, de mayor tamaño, pero más asequible.

El Aygo X Cross Hybrid ya admite pedidos en la red de concesionarios de Toyota, con precios de tarifa desde 23.900 euros, que es lo que cuesta el nivel Play. Elegir el Like supone 25.200 euros y el Chic, 27.800; en tanto que el GR Sport sube 1.000 euros más respecto a este último: 28.800 euros.

No obstante, todos tienen actualmente descuentos que reducen esos precios 3.000 euros en el caso del Play y 300 adicionales en los otros niveles, lo que pone a este Aygo X Cross Hybrid en el mercado desde 20.900 euros. Aún serían 1.800 euros menos en todos los casos si se opta por la financiación flexible.