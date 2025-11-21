Toyota actualiza las Proace Van y Proace City Van con la nuevas versiones GX Plus y más equipamiento

Toyota Professional ha presentado la actualización de sus modelos Proace Van y Proace City Van para el año 2026, con novedades tanto en las versiones Diesel como eléctricas. La principal es la incorporación del nuevo acabado GX Plus, que se suma a los ya existentes GX y VX, y que introduce mejoras ya que cuenta, respecto al primero, con elementos como una pantalla multimedia de 10", conectividad Apple CarPlay y Android Auto, y -en el caso de la Proace Van- un cuadro de instrumentos digital de 10".

Por su parte, la dotación del nivel VX se refuerza con una cámara de visión trasera, reforzando la seguridad durante maniobras en espacios reducidos.

La Proace City van se ofrece con dos o tres asientos y el sistema Smart Cargo.

Las Proace Van 2026 también suman el sistema de detección de fatiga por cámara, que analiza el comportamiento del conductor y emite alertas preventivas en caso de pérdida de atención, mientras que la Proace City Van ofrece ahora mayor flexibilidad con configuraciones de dos o tres plazas y el sistema Smart Cargo que permite aumentar la longitud de la carga útil al abrir una escotilla bajo el asiento del acompañante o abatir los asientos.

El modelo más económico de Toyota Professional es el Proace City, disponible en el caso del nuevo acabado y con motor Diesel desde poco más de 18.000 euros antes de aplicar el IVA.

La Proace Van GX Plus 2026 está disponible en España desde 23.309 euros en su versión Diesel y a partir de 26.625 euros en su variante eléctrica, en ambos casos antes de incluir IVA. Por su parte, la Proace City Van GX Plus 2026 parte de 18.059 euros en la versión con motor de gasóleo y desde 21.592 euros con el sistema de propulsión eléctrico, también antes de sumar el IVA.