Suzuki certifica las emisiones de sus coches en condiciones de uso real

Dentro de cuatro años será obligatorio que las emisiones de gases de los vehículos que compramos se produzcan en situaciones de uso real, es decir, con estos circulando. Adelantándose al momento en el que esta directiva europea se ponga en marcha, Suzuki Ibérica ha testado cinco de los modelos de su gama en estas condiciones con la colaboración de Opus Remote Sensing Europe

Este estudio independiente realizado por la única empresa que tiene la acreditación ISO 17025 para la teledetección de emisiones en tráfico real ha dado como resultado que, incluso circulando por las calles de una ciudad, los coches analizados se sitúan muy por debajo de los límites exigidos por la normativa Euro 6 y de los factores de conformidad establecidos por la UE para las pruebas de conducción real.

Opus RSE ha desarrollado una solución basada en Inteligencia Artificial que, mediante cámaras, analiza los gases de escape de los vehículos que pasan frente a ellas.

El estudio analizó las emisiones de los Suzuki S-Cross S-Cross 1.4T Mild Hybrid 4x4, Across 2.5L 4x4 Plug-in Hybrid, Swift 1.2 CVT Mild Hybrid, Vitara 1.4T Mild Hybrid y Swace 1.8L Hybrid en circulación real el pasado 11 de junio en la zona metropolitana de Madrid. En sólo dos horas, se tomaron 144 mediciones individuales.

Los resultados muestran que ninguno de los vehículos supera los límites de NOx, partículas (PM), CO ni hidrocarburos establecidos por la norma Euro 6. De hecho, los niveles registrados se sitúan hasta un 70 por ciento por debajo del máximo permitido para óxidos de nitrógeno (NOx) y hasta un 90 por ciento por debajo en partículas. Todo ello, sin recurrir a modos de conducción optimizados ni a ajustes de laboratorio.

Con esta certificación, Suzuki se adelanta a la entrada en vigor de la futura revisión regulatoria europea conocida como Roadworthiness Package, que obligará a los Estados miembros a medir las emisiones reales de al menos el 30 por ciento del parque móvil en circulación, y a alinear los valores de homologación con los reales en uso cotidiano.

Suzuki Ibérica ha anunciado que continuará su campaña de medición en 2025 y 2026 hasta cubrir el 100 por ciento de su gama. Todos los resultados serán compartidos con administraciones, medios y consumidores como parte de su estrategia ambiental Suzuki Green Road 2030, que busca alcanzar la neutralidad climática mediante datos verificables y compromiso real con la calidad del aire.

“La transparencia es la mejor certificación de que nuestras soluciones híbridas funcionan”, explica Juan López Frade, presidente de Suzuki Ibérica. “Hemos dejado que un tercero independiente mida nuestros coches en plena calle y los números hablan por sí mismos: somos la primera marca generalista que ofrece evidencias públicas de su limpieza real antes de que Europa lo exija”.