Spofec radicaliza el Rolls-Royce Cullinan Series II con el kit Overdose

El Rolls-Royce Cullinan Series II es uno de los SUV más lujosos del mundo. Spofec, una división del preparador alemán Novitec, ha decidido llevarlo más lejos. El resultado es el Cullinan Overdose, sobredosis en castellano; un nombre que refleja que el cambio lo convierte en un modelo más ancho, más potente y con una imagen mucho más agresiva.

De hecho, la carrocería crece 12 centímetros en anchura y en los nuevos pasos de rueda se sitúan una llantas Spofec SP4 de 24", creadas con Vossen, la marca estadounidense radicada en Miami. Forjadas, con diseño multirradio y 48 colores posibles, montan neumáticos perfil bajo, unos 295/30 R 24, en ambos ejes.

La carrocería del Cullinam mantiene sus 5,34 m de largo, pero la anchura se extiende en esta transformación a los 2,12 m y la altura se sitúa en 1,80.

Adicionalmente, un kit de suspensión puede rebajar la altura 35 mm. Con ello mejora la estética y también la estabilidad.

Por otro lado, el frontal recibe un paragolpes nuevo con luces led integradas y tomas de aire en fibra de carbono a la vista. Los faldones laterales enlazan las aletas ensanchadas y, detrás, un difusor y un discreto alerón completan el look.

Todas las piezas se fabrican con el proceso de moldeo RIM, empleando poliuretano; o fibra de carbono, con ajuste propio de un equipo original.

En el interior, personalización total. Spofec ofrece todo tipo de materiales, colores y acabados al gusto del cliente.

Bajo el capó, el V12 biturbo de 6,7 litros recibe el módulo electrónico Spofec N-Tronic. Mejora la inyección, el encendido y la presión de turbo. La potencia sube 107 hasta los 707 CV, mientras que el par aumenta en 160, llegando a 1.060 Nm. De este modo, el Cullinan Overdose acelera de 0 a 100 km/h en 4,6 segundos. La velocidad máxima, eso sí, sigue limitada a 250 km/h.

El escape deportivo de acero inoxidable añade carácter adicional. Existe la posibilidad, mediante un mando a distancia, activar las mariposas en él para variar el sonido de ese V12 y, como el resto de elementos, puede incluirse por separado.