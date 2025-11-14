Seat ya tiene precios para la actualización de Ibiza y Arona: desde 14.390 y 17.920 euros

Los Ibiza y Arona de Seat ya tienen precios. El utilitario arranca en los 18.520 euros de tarifa que cuesta su versión de acceso, ahora denominada Ibiza+, con el motor 1.0 MPI de 80 CV; mientras que el SUV lo hace de 23.060 euros con el mismo acabado, pero con el motor que en él inicia la oferta, el 1.0 TSI de 95 CV.

Ese acabado de acceso ofrece un equipamiento de serie compuesto por faros Full LED, pantalla táctil de 8,25", cuadro de instrumentos digital de 8" y conectividad Full Link con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. También se incluyen de serie los asistentes a la conducción como el control de velocidad de crucero adaptativo, el asistente de mantenimiento de carril, el reconocimiento de señales de tráfico y la frenada automática de emergencia con detección de peatones y ciclistas, además del sistema de llamada de emergencia eCall.

Son tres los niveles de equipamiento con los que tanto el Arona como el Ibiza se reimpulsan: +, Style y FR.

Completan la dotación de los Ibiza y Arona+ el sensor de aparcamiento trasero, el aire acondicionado, los elevalunas eléctricos delanteros y traseros, y las llantas de aleación, que son de 15" en el caso del primero y de 16" en el segundo.

El acabado Style combina con todos los motores

Más opciones de combinación con otros motores ofrecen los Style. De este modo en el Ibiza, además del 1.0 MPI -la diferencia de precio es de 1.380 euros respecto al Ibiza+ a igual motor-, puede optarse por el 1.0 TSI de 115 CV, cuyo precio es de 22.520 euros o el 1.5 TSI de 150 CV -a diferencia del resto, siempre manuales, éste con la caja DSG-, cuyo precio de tarifa con este acabado es de 26.372 euros.

La elección del acabado Style ya implica la disposición de la instrumetnación con la pantalla de mayor tamaño de las dos posibles.

A partir de ahí, Seat ofrece paquetes adicionales que se denominan Style+ y Style+ Sound, el primero por 200 euros adicionales respecto al precio base y el segundo por un precio adicional respecto a éste que varía de los 1.509 euros con el motor MPI a 500 con los motores TSI.

Por su parte, el Arona dispone con este acabado Style intermedio del motor 1.0 TSI de 95 CV por 24.440 euros, de la versión de 115 CV por 25.160 euros -26.482 si se elige el cambio DSG en lugar del manual- y, por último, 27.722 para el TSI de 150 CV con caja automática.

Como en el utilitario, en este SUV existen dos paquetes, Style+ y Style+ Sound, que suman dotación extra y cuestan unos 100 euros el primero en relación al Style con todos los motores y el segundo 500 respecto al Style+.

Asientos, tapicería u otros elementos del interior ofrecen una capacidad de diferenciación en los Style respecto a los Ibiza y Arona +.

En el nivel de acabado Style, ambos modelos añaden un cuadro Digital Cockpit de 10,25", volante multifunción deportivo en cuero perforado, tapicería premium en tono Aurora y aireadores con molduras en color diferenciador.

El paquete Style+, que introduce elementos de confort y seguridad como el climatizador bizonal, la iluminación ambiental, el control de velocidad de crucero adaptativo, el asistente de luces automáticas, el cargador inalámbrico de 15 W, la cámara de visión trasera, los cristales traseros tintados y los retrovisores exteriores plegables eléctricamente.

El Style Sound sumaría el equipo Seat Sound System con seis altavoces, subwoofer, amplificador de 300W y rueda de repuesto, adicionalmente al sistema de navegación con pantalla de 9,2", Seat Connect Plus, cartografía y control por voz.

Los FR, la joya de la corona en Ibiza y Arona

La versión FR, de enfoque más deportivo, añade respecto a los Style la suspensión específica, asientos tipo bacquet y diversos detalles de diseño diferenciales, junto con retrovisores plegables. Por último, el acabado FR+ enriquece la dotación de serie con la apertura y arranque sin llave, control de crucero adaptativo con asistente de luces automáticas y de ángulo muerto, cargador inalámbrico, modos de conducción seleccionables y, en el caso del Arona, asistente de aparcamiento automático.

El nivel más alto de equipamiento, el FR; también se complementa con uno adicional, el FR+.

En el Ibiza la combinación del acabado FR con el motor 1.0 TSI de 115 CV supone 25.350 euros y la FR+ 1.600 euros más; en tanto que con el 1.5 TSI de 150 CV DSG la primera cuesta 29.192 euros y la segunda 28.776: lo contrario a lo esperable al entrar en juego una oferta de lanzamiento.

Otro tanto ocurre con los precios del Arona con el acabado FR y el 1.0 TSI de 115 CV que son de 27.850 y 600 menos en el caso del FR+ -29.172 y 28.548, en el mismo orden, si se elige para este motor el cambio DSG- o de 29.788 euros en el caso del 1.5 TSI DSG FR+, pues en este caso no hay opción FR.

Otros paquetes disponibles que agrupan opciones serían el Confort, que añade el sistema de acceso y arranque sin llave, los sensores de aparcamiento delanteros, asientos calefactados, alarma y, en el Arona, también el Park Assist. Está disponible como complemento del acabado Style y FR por entre 500 y 520 euros en ambos, según el motor elegido. Por el mismo precio, y en este caso en exclusiva para los Ibiza Style y FR existe la opción del Panoramic Pack, un techo solar panorámico de apertura eléctrica.

Entre los elementos característicos de los FR en los dos modelos están estos bacquets para las plazas delanteras.

Adicionalmente a la financiación flexible, la fórmula Seat Flex que permite disponer de un Ibiza desde 110 euros mensuales -48 cuotas, aportando 4.814 euros de entrada- o de un Arona por 130 euros al mes -en este caso con una entrada de 6.454 euros-, quienes hayan obtenido el permiso de conducir B recientemente se pueden beneficiar de un descuento adicional de 700 euros siempre que adquieran su Seat antes de final de año.