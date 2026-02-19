Renault suma a la oferta del Captur, su SUV más vendido, la versión de GLP de 120 CV

2026 arranca con el Captur recibiendo en su gama la versión Eco-G 120 para reemplazar a la de 100 CV y semejante denominación comercial con la que este SUV B de 4,24 m contaba desde mediados de 2020.

Esta incorporación a la oferta del Captur cuenta con el desarrollo en el que el tricilíndrico 1.2 de gasolina puede trabajar también con gas licuado del petróleo (GLP), usando indistintamente ambos combustibles, y que recientemente recibían los Dacia Sandero y Jogger, además del Duster, en este SUV de 4,34 m desde 19.900 euros.

El motor ofrecer ahora 120 CV y 200 Nm, mientras que el depósito de gas aumenta su volumen hasta los 50 litros.

Algo más costoso es el Captur Eco-G 120, por 22.900 euros con el acabado Evolution -772 euros más de lo que costaba la Eco-G 100- y que ofrece 20 CV y 30 Nm más que la que sustituye pero, especialmente, la ventaja de poder recorrer más kilómetros usando gas gracias a un depósito mayor.

Y es que en esta versión el depósito de GLP crece un 25 por ciento en su capacidad al pasar de 40 a 50 litros y que se instala en el espacio de la rueda de repuesto. Con un consumo de GLP de 7,2 l/100 km y uno de gasolina de 5,9 l/100 km, combustible para el que se emplea un depósito de 48 litros, la autonomía entre pasos por estaciones de servicio con esta nueva versión del Captur puede alcanzar los 1.400 kilómetros.

Agotando los dos depósitos de combustible, el de la gasolina y el del GLP, el Captur podría recorrer 1.400 kilómetros antes de parar a repostar.

Aunque el consumo del motor 1.2 con GLP es mayor, el precio de este carburante es sensiblemente inferior que el de la gasolina -aproximadamente 0,9 euros/litro por 1,45- y la emisión de CO2 por la quema del gas, inferior; dos factores que dan ventaja al uso de éste en tanto que es perfectamente posible elegir en este tipo de vehículos cual queremos que alimente el motor, adaptado éste a ambos.

Esa dualidad permite que todos vehículos adaptados para usar gas tengan la etiqueta Eco, la misma que emplean coches con motores microhíbridos o con sistemas más complejos híbridos.

Cambios que se extienden a todos los Renault Captur

Este nuevo Captur Evo-G 120 y todos los demás que conforman con él su gama también reciben nuevos retrovisores, como los del recién lanzado Clio, con la posibilidad de proyectar un logotipo en el suelo si tienen el kit de aparcamiento; así como una cámara interior que detecta signos de fatiga o distracción del conductor. Si el conductor desatiende la conducción, en estos Captur el asistente de frenada de emergencia va a ocuparse de parar el vehículo de forma automática y encender las luces de emergencia; mientras que las cámaras traseras o perimetrales son ahora de alta definición.

Entre las mejoras del Captur figura una cámara para la detección de la falta de atención o cansancio del conductor.

Otra modificación afecta al cambio automático, aunque éste no es el caso del Eco-G 120 que sólo se vende con caja manual. Con esa transmisión automática los Captur han visto como se sustituye el modo Perso por el nuevo Smart y que gestiona automáticamente los diferentes modos de funcionamiento de ésta -Eco, Confort y Sport- según se realiza la conducción.