El precio del Ebro s400 HEV Premium hasta finales de mes es de 19.990 euros
Hasta finales de este mes de noviembre Ebro tendrá a la venta una versión de su s400 HEV con el acabado Premium a precio de campaña y financiado de 19.990 euros, cuando el de tarifa es de 27.490 euros.
Ebro s400, un SUV híbrido con buen espacio y de consumo y precio contenidos
Ebro ha lanzado una campaña promocional de duración limitada, hasta el 30 de noviembre, para su s400 HEV con el acabado Premium, fijando el precio en 19.990 euros si se compra financiado a través de Ebro Financial Services. Esto supone un ahorro por encima de los 7.000 euros respecto al de tarifa y lanzamiento este modelo, que también dispone del nivel de equipamiento Excellence, 1.500 euros más costoso.
Este Premium ahora promocionado dispone como dotación de serie de una doble pantalla de 12,3" -una para la instrumentación y otra para el sistema multimedia-, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, y el asistente de voz inteligente 'Hola, Ebro'. También de un climatizador bizona con filtro PM0.3, faros Full LED de encendido automático, acceso y arranque sin llave, sensores de aparcamiento traseros, volante multifunción, llantas de aleación de 17" y un paquete que engloba 24 ayudas a la conducción.
Entre estas ADAS destacan el control de crucero adaptativo, el asistente de mantenimiento de carril, la alerta de colisión frontal y trasera con frenada automática, la detección de ángulo muerto, el reconocimiento de señales de tráfico, el detector de fatiga del conductor o la asistencia al aparcamiento.
Al igual que otros Ebro, la compañía dota al s400 HEV de una garantía por siete años o 150.000 kilómetros que se prolonga por un año o 10.000 km en el caso del sistema híbrido.
