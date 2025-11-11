Mercedes pone a la venta el eléctrico GLC 400 4Matic desde 77.125 euros

Bajo el lema “Welcome Home”, el nuevo GLC combina el legado de uno de los modelos más vendidos de Mercedes-Benz con su nuevo sistema de propulsión eléctrico con una potencia de 490 CV (360 kW). Este SUV dispone de una arquitectura eléctrica de 800 voltios que permite alcanzar cargas ultrarápidas y llevar a la batería en 10 minutos suficiente energía para recorrer, conforme a la homologación WLTP, 303 km. El alcance total en este ciclo es de 707 km.

El GLC estrena la nueva parrilla cromada iluminada y animada, que redefine la identidad visual de la marca. Además, ofrece una experiencia interior completamente digital y más intuitiva, con materiales de alta calidad y un ambiente acogedor.

Este SUV de 4,85 m de largo recibe una arquitectura eléctrica que le permite realizar cargas con corriente continua con potencias de hasta 330 kW.

En palabras de Mathias Geisen, miembro del Consejo de Administración de Mercedes-Benz Group AG y responsable de Ventas y Marketing, “el GLC ha sido nuestro modelo más popular en el mundo y el líder de su segmento en todo el mundo durante años. Con el nuevo GLC eléctrico nuestro objetivo es continuar con ese éxito". Para ello, Mercedes combina practicidad, autonomía y un diseño icónico junto a lo que la marca llama su promesa de "bienvenido a casa".

El equipamiento de serie para el mercado español, donde está a la venta este GLC 400 4Matic por 77.125 euros, incluye el Paquete Advanced Plus dotado de techo panorámico Sky Control, iluminación ambiental, umbrales iluminados y sistema multimedia MBUX con pantalla central de 14", así como con la parrilla iluminada. Igualmente forma parte de este paquete el MBUX Entertainment por tres años.

El equipamiento base queda conformado por vidrios acústicos y tintados, faros led de alto rendimiento, el paquete de estacionamiento con cámara de marcha atrás, la instrumentación con pantalla de 10,3" o los asientos eléctricos con soporte lumbar. También por los asientos delanteros calefactados, el climatizador, el paquete USB Plus, la carga inalámbrica para móviles y la cámara de video.

Las tres pantalla concatenadas que conforman el Hyperscreen MBUX son una opción en el GLC vinculada al paquete Premium.

Además, Mercedes-Benz ofrece sin coste adicional el paquete doméstico Plug&Go, que incluye cargador e instalación o la posibilidad de beneficiarse de las ayudas de los Certificados de Ahorro Energético (CAE).

Entre las opciones disponibles se encuentran el Paquete Advanced Plus, con el sistema de sonido envolvente Burmester 3D, iluminación activa, carga inalámbrica, luz digital o el Energizer Air Control. El Premium, por su parte, aporta los asientos climatizados y con masaje, el equipo de sonido 4D, la Digital Light con proyección, los asientos traseros calefactados o el Hyperscreen MBUX.