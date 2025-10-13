Mercedes-Benz ultima la fabricación del nuevo VLE en su planta alavesa de Vitoria

Durante el primer semestre del año que viene de la fábrica de Vitoria de Mercedes-Benz saldrán los primeros VLE producidos en serie. Sin embargo, ya está en marcha la producción de unidades preserie de cara a garantizar el estándar de calidad deseado.

Esta furgoneta eléctrica utilizará una nueva plataforma específica para este tipo de vehículos, modular y flexible, la VAN.EA; aunque en el futuro también se fabricarán en esta planta vehículos basados en la arquitectura derivada de combustión, la VAN.CA. Por otro lado, por primera vez el sistema operativo de Mercedes-Benz (MB.OS) se introducirá en una furgoneta de la marca producida en serie.

De la plataforma incialmente eléctrica ha derivado una que empleará motores de combustión, la VAN.CA.

Su propósito será ofrecer un comportamiento de conducción similar al de una limusina con la versatilidad de un monovolumen. Con hasta ocho plazas, la gama VLE abarcará desde vehículos prácticos para familias y clientes con un estilo de vida activo hasta versiones de alto standing de pasajeros.

Una modernización imprescindible para el cambio

A la vez que se producía su desarrollo, en el que se han utilizado sistemáticamente métodos digitales innovadores, acortando los tiempos de evolución y aumentando la eficiencia, los trabajadores y las instalaciones de la planta de Mercedes-Benz en Vitoria, que ya cuenta con siete décadas de vida, se ha modernizado exhaustivamente. Esta fábrica, por otro lado, aporta alrededor del 4,2 por ciento del PIB del País Vasco o el 26,1 por ciento de Álava y es responsable del 12,5 por ciento de las exportaciones de la comunidad, alcanzando el 42,3 por ciento en el caso de la provincia.

Con más de 160 ofertas de formación diferentes, los cerca de 5.000 empleados de la planta de Vitoria recibieron formación sobre nuevos procesos y procedimientos, también en cooperación con otras plantas del grupo Entre los temas tratados figuran, por ejemplo, la integración de nuevas normas informáticas y el uso de nuevas tecnologías y materiales.

La misma cadena de montaje permitirá el ensamblaje de las versiones eléctricas y de combustión de esta nueva generación de furgonetas de Mercedes-Benz.

Así, a lo largo del año que viene se producirán producirá inicialmente el nuevo VLE eléctrico, el Clase V, la Vito y la eVito de forma totalmente flexible en función de la demanda de los clientes.

La integración de un modelo específicamente eléctrico como el VLE y, más tarde, de una versión con un motor de combustión de última generación significa una total flexibilidad en la cadena de montaje. Para ello han sido necesarios revisar y adaptar los procesos de modo digital, flexible, eficiente y sostenible. Esto ha supuesto inversiones que han creado una nueva nave de montaje bruto de carrocería y otra de pintura. La actual nave de montaje final también se ha modernizado.

En los preparativos del nuevo VLE en la planta se utilizaron los últimos procesos de producción, como la inteligencia artificial y las herramientas digitales o la creación de un gemelo digital de la producción.

Además, como todos los centros de la red de fabricación de Mercedes-Benz Vans, la producción es neutra en carbono, utilizando íntegramente fuentes de energía renovables desde 2013, en este caso, gracias un sistema fotovoltaico. La planta también utiliza energía geotérmica para calentar los edificios y aprovecha el calor residual generado durante el pintado de los vehículos.