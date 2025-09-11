El Jaecoo 5 llega con una gama multienergía y precios desde 19.990 euros

El Jaecoo 5, el más pequeño de la familia, ya está a la venta. Este SUV de 4,38 m de largo inicia su comercialización con la versión de gasolina con acabado Pure, cuyo precio de tarifa antes de promociones o descuentos es de 27.500 euros, mientras que por 2.500 más, 30.000 euros por tanto, es posible dar el salto a la variante híbrida autorrecargable.

En este caso se pasa de los 145 CV de la versión con el 1.6 TGDI asociado a un cambio automático de doble embrague a una full-hybrid de 224 CV con un 1.5 de gasolina sobrealimentado con turbo.

Antes de final de año estarán disponibles los tres tipos de propulsores, inicialmente, el de gasolina y el eléctrico.

La versión más costosa de las tres es la eléctrica, con un precio de 35.500 euros. Ofrece una autonomía homologada superior a los 400 kilómetros.

Los 19.900 euros que sirven como precio de lanzamiento al Jaecoo 5 y que corresponden al 1.6 TGDI Pure 7DCT incluyen los descuentos de marca y concesionario, el correspondiente a permuta y el ligado a la financiación con Santander Consumer FInance y es válido hasta finales de año.

Las primeras unidades de gasolina y eléctricas llegarán en octubre, mientras que la versión híbrida estará disponible a finales de año.

Como en sus hermanos mayores, los Jaecoo 7, en este SUV compacto se opta por una pantalla vertical central.

El Jaecoo 5 se distingue también por un abundante equipamiento de serie en toda la gama. Incluye un techo solar panorámico de 1,45 m², cuadro de instrumentos digital de 8,8", una pantalla táctil vertical de 13,2" para el equipo de infoentretenimiento o numerosos recursos, entre los que destaca el modo Karaoke. Además, la marca lo presenta como el primer SUV “pet-friendly” gracias a tapicerías antibacterianas fáciles de limpiar y un sistema de climatización optimizado con filtro antipelo.

La garantía del Jaecoo 5 se extiende a siete años o 150.000 km, lo que antes ocurra.