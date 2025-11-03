El Jaecoo 5 llega a España desde 27.500 euros, también en versión eléctrica
Novedades
Jaecoo ha anunciado los precios del Jaecoo 5, su SUV compacto disponible tanto con motor de combustión como en versión eléctrica, ésta con la denominación EV. El modelo parte en España desde 27.500 euros y promete una dotación de equipamiento abundante incluso en las versiones básicas.
El Jaecoo 5 debuta con tres propuestas de motores y un enfoque versátil
La gama del Jaecoo 5 se articula en dos niveles de acabado, Pure y Exclusive, de dotación idéntica para las dos motorizaciones disponibles para este SUV de 4,38 m de largo: un 1.6 TGDI de 147 CV, con un motor turbo de gasolina, combinada con una caja de cambios automática de siete velocidades; y una eléctrica de 211 CV (155 kW) que cuenta con una batería de 60,9 kWh con celdas LFP y homologa 402 km de autonomía.
Desde el más accesible, el Jaecoo 5 ofrece un paquete de seguridad con 19 sistemas de ayuda a la conducción, además de llantas de 18", faros de encendido automático, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, cámara de visión panorámica 540º en alta definición y una doble pantalla, una para la instrumentación de 8,9” y otra para sistema multimedia de 13,2", ésta compatible con Apple CarPlay y Android Auto.
El acabado Exclusive incorpora adicionalmente los faros full LED, techo panorámico, asientos calefactados y ventilados con ajuste eléctrico, climatizador bizonal, portón trasero eléctrico, base de carga inalámbrica de 50 W para móviles y un equipo de sonido de Sony con ocho altavoces.
En cuanto a precios de tarifa, el Jaecoo 5 con motor de combustión arranca en 27.500 euros en el acabado Pure, mientras que el Exclusive asciende a 30.500 euros. La versión eléctrica, por su parte, parte desde 35.500 euros en el acabado Pure y alcanza los 38.500 euros en el Exclusive.
