El Idae advierte de que no hay ayudas en vigor para los compradores de eléctricos e híbridos enchufables

El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (Idae) ha confirmado que, debido a la caída del decreto 'ómnibus' el pasado 22 de enero, los compradores de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, así como para la instalación de los puntos de carga, que hayan solicitado las ayudas del plan Moves III entre el 1 y el 22 de enero no obtendrán dichas subvenciones.

En concreto, las personas que hayan tramitado la solicitud de ayudas a través de este programa, no pueden acogerse a tal plan porque "el Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre no habría tenido efecto al no ser convalidado por el Congreso de los Diputados", ha aclarado el Idae.

"En relación a las solicitudes presentadas entre el 1 y el 22 de enero de 2025, la mera presentación de solicitudes no supone derecho adquirido alguno que deba preservarse ante la derogación del citado real decreto-ley, a favor de los peticionarios. Por ende, en este caso concreto, encontrándonos en fase de solicitud, no ha nacido ninguna situación jurídica individualizada (derecho u obligación) susceptible de ser conservada", señala este departamento del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El Idae añade que, por tanto, no es posible que se continúen tramitando las solicitudes que se presentaron durante su vigencia "ya que, de ser así, se estarían creando ('a posteriori') derechos al amparo de un programa extinto a día de hoy".

El Plan Moves III, que el pasado diciembre había sido ampliado hasta el 25 de junio de este año, contemplaban ayudas de hasta 7.000 euros para la compra de un vehículo eléctrico. Además, el decreto contaba también con la deducción del 15% del IRPF (hasta 3.000 euros) en la compra de un vehículo eléctrico.