El Honda Civic e:HEV estrena aspecto y se pone a la venta desde 33.400 euros

Honda modifica el aspecto de su Civic e:HEV, un hatchback de 4,56 m de largo que en su actual generación está a la venta desde hace tres años. Los cambios se centran en su frontal.

Ahí estrena una nueva parrilla delantera, en negro brillante; paragolpes de líneas más marcadas, desaparecen los faros antiniebla –“gracias a la mejora de la tecnología de los faros LED”, argumenta la marca- y se le incorpora un spoiler inferior del color de la carrocería. En el acabado Advance recibe llantas de 18” bitono en negro y gris; y en el Sport gris mate. La gama de motores, además, estrena el color Seabed Blue para reemplazar al Premium Crystal Blue con el que antes contaba.

Aunque la mayoría de los cambios se concentran en el frontal, Honda también suma al Civic, junto a un nuevo color para la carrocería, llantas de diseño inéditas como ésta de los Advance.

En el interior, en el techo y los materiales de guarnecido de los pilares se emplea el color negro y aparecen algunas molduras cromadas, en tanto que la iluminación ambiental en la versión Advance y un volante calefactable en la Sport se suman al equipamiento.

Asimismo, estrena una pantalla para la instrumentación de 10,2” en lugar de la anterior de 7” con mayor resolución o un cargador inalámbrico en el acabado Elegance. Estas también incluyen la función de oscurecimiento automático en el espejo retrovisor interior, que antes ya se incluía de serie en las versiones Sport y Advance.

La pantalla para la instrumentación aumenta su tamaño en los tres niveles de acabado del Civic e:HEV.

Bajo el capó, el Honda Civic mantiene invariado su única propuesta mecánica: un sistema híbrido e:HEV de 184 CV en el que se combina el uso de un motor de gasolina de 2 litros y dos eléctricos.

Por otro lado, toda la gama mantiene igualmente y como dotación de serie el paquete de ayudas a la conducción Honda Sensing.

El precio de este Civic e:HEV, que ya está a la venta en España, se inicia en los 33.400 euros del acabado Elegance, 34.900 del Sport y 37.600 del Advance, en todos los casos, con los descuentos correspondientes a la financiación incluidos.