Ferrari desvela partes del Elettrica, su primer eléctrico con más de 1.000 CV

Ferrari ha dado el paso más esperado -y quizá el más audaz- de su historia reciente. En el marco del Capital Markets Day 2025, la firma de Maranello ha mostrado por primera vez el chasis y los componentes listos para su producción en serie del Ferrari Elettrica, su primer modelo completamente eléctrico.

El Elettrica representa el punto culminante de más de una década de investigación en electrificación iniciada con el prototipo 599 HY-KERS de 2010 y continuada con híbridos como el LaFerrari, el SF90 Stradale o el 296 GTB. Ahora, con el Elettrica, Ferrari lleva su experiencia a un nuevo nivel, demostrando que la propulsión eléctrica también puede transmitir el carácter, el rendimiento y la emoción que definen a la marca.

El nuevo modelo está concebido bajo una filosofía de desarrollo integro en Ferrari. Cada componente, desde los ejes eléctricos hasta la batería, ha sido diseñado y fabricado internamente. El chasis, construido con un 75 por ciento de aluminio reciclado, permite ahorrar 6,7 toneladas de CO₂ por vehículo. Su estructura combina rigidez, seguridad y ligereza, con un centro de gravedad 80 mm más bajo que en un modelo con motor de combustión equivalente.

Este Ferrari estrena el primer subchasis independiente de su historia en su eje trasero.

En la parte trasera, el Elettrica estrena el primer subchasis independiente en la historia de la marca, diseñado para reducir vibraciones y mejorar el confort sin sacrificar la dinámica de conducción. A ello se suma la tercera generación del sistema de suspensión activa de 48 voltios, heredado del Purosangue y optimizado para el superdeportivo F80, que garantiza un control de carrocería preciso en cualquier condición.

Arquitectura eléctrica: potencia sin concesiones

El Ferrari Elettrica cuenta con cuatro motores eléctricos síncronos de imanes permanentes, derivados directamente de la tecnología de la Fórmula 1. Dos van montados en el eje delantero y dos en el trasero, lo que permite una vectorización de par precisa y una tracción total adaptable a la conducción.

Entre los elementos técnicos desvelados, los motores. Serán cuatro síncronos de imanes permanente, uno por rueda, que sumarán los 1.000 CV (735 kW) prometidos.

El eje delantero entrega 210 kW (3.500 Nm en las ruedas), mientras que el trasero alcanza 620 kW y un par máximo de 8.000 Nm en el modo Performance Launch. En conjunto, el sistema supera los 1.000 CV (735 kW) y permite una aceleración de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos, con una velocidad punta de 310 km/h.

Cada motor puede girar a más de 25.000 rpm -30.500 logran algunos de BYD-, y los inversores de carburo de silicio (SiC), ultracompactos y ligeros -sólo 9 kg el delantero-, gestionan la potencia con una eficiencia del 93 por ciento. Ferrari ha patentado más de 60 soluciones tecnológicas específicas para este modelo.

La batería, diseñada y ensamblada en Maranello -Ferrari no aporta datos sobre la procedencia de sus celdas-, actúa como parte estructural del chasis. Con una capacidad de 122 kWh, una densidad energética de potencia a la celda de 305 Wh/kg y una tensión de 880 V, deberá homologar una autonomía superior a 530 km y una potencia de recarga con corriente continua de hasta 350 kW. Su ubicación bajo el piso contribuye a una distribución de peso casi ideal -47 por ciento delante y 53 detrás- y contribuye a lograr una dinámica de conducción equilibrada.

La batería está conformada por 15 módulos con 14 celdas que suman un total de 210. Ofrecen una densidad de potencia de 305 Wh/kg.

Fiel a su filosofía, Ferrari no ha optado por un sonido artificial. En su lugar, el Elettrica amplifica las vibraciones reales de los motores eléctricos mediante un sensor de alta precisión instalado en el eje trasero, que transforma esas frecuencias en una “voz” auténtica, sutil y funcional, diseñada para mantener el vínculo emocional entre el conductor y el coche.

Experiencia de conducción y modos dinámicos

El clásico mando Manettino de los Ferrari gestiona en este eléctrico también los sistemas de control dinámico, desde el modo Hielo hasta el modo ESC-Off, para ofrecer desde máxima estabilidad hasta una conducción puramente deportiva libre de ayudas electrónicas, si bien mantiene la suspensión activa y la vectorización del par del eje delantero. Estrena un modo Seco, para el día a día, y que se intercala entre Mojado y Deportivo.

El volante integra también el nuevo eManettino, que permite elegir entre tres ajustes que varían la potencia disponible, el trabajo de cada eje o el rendimiento máximo alcanzable, según el estilo de conducción seleccionado.

El sistema Torque Shift Engagement redefine la sensación de aceleración continua: el conductor puede aumentar progresivamente el nivel de potencia y par que entregan los motores con la leva derecha -hay cinco etapas- o modular la frenada regenerativa con la izquierda, emulando la respuesta del motor térmico, pero con la inmediatez eléctrica.

El Elettrica, con el que Ferrari muestra que la electrificación no es el fin del placer de conducción, sino que pretende reinventarlo, no sólo inaugura una nueva era tecnológica para la marca, sino que también reafirma su compromiso con el rendimiento, la sostenibilidad y la emoción. Su presentación continuará en 2026, cuando Ferrari desvele el diseño exterior e interior definitivo antes del lanzamiento oficial, previsto para la primavera de 2027.