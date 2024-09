Euromaster ofrece el certificado del estado de salud de las baterías de los eléctricos

La red de Euromaster está comenzando a proporcionar un nuevo servicio de diagnóstico de baterías de los coches híbridos o eléctricos. Inicialmente, son 43 los talleres que disponen de él, aunque a lo largo de los próximos meses alcanzará a todos ellos.

El test, que se efectúa con equipos Aviloo, cuesta 116 euros y permite conocer en unos tres minutos diferentes datos sobre la batería que determinan cual es el estado de salud de las baterías (SoH) de estos tipos de sistemas de propulsión.

Para ello se tienen en cuenta aspectos como su tensión nominal en voltios, capacidad en amperios-hora y la cantidad resultante de energía almacenable en kWh, un cálculo que se realiza en función de una temperatura de la batería óptima -de 25ºC-.

El test permite ofrecer un certificado con diferentes puntuaciones que reflejan el estado de la batería respecto a una situación ideal.

El proceso de certificación arranca con la conexión de la caja al OBD del vehículo, a través del cual se extraen datos del historial del coche como es el caso de los ciclos de carga completos e incompletos realizados, el consumo real de cada unidad, etc. Con ellos, y a partir de la capacidad útil teórica de la batería, se consigue saber cual es la capacidad real, obteniendo una información que se interpreta con aplicaciones de big data. Finalmente, se proporciona al cliente una puntuación final del estado de salud de la batería de su coche, así como el nivel del mismo: por ejemplo, si de una batería de 60 kWh originalmente útiles se pueden extraer 54, su SoH sería del 90 por ciento y, lógicamente, cuando más alto sea tanto la puntuación como este porcentaje, mejor es su estado.

Esto se refleja en un certificado que ofrece Euromaster y que puede ser útil tanto de cara a conocer el estado del coche por parte de su propietario, como para los procesos de compra y venta de los vehículos. No en vano, el precio de un cambio completo de una batería, cuando no es posible sustituir sus módulos -en algunos casos, simplemente no lo tienen- puede rondar para el cliente los 20.000 euros, cuando no están protegidas por las garantías.

Para realizar estimaciones aproximadas, puede servir que el precio medio del kWh ronda los 130-140 euros, aunque no faltan casos en los que se alejan mucho de este coste.

Asimismo, este test puede detectar problemas o fallos interno de funcionamiento, aportando mensajes de alerta con las características concretas de la incidencia.

Euromaster no descarta la posibilidad de poder realizar dicho test en el lugar indicado por el cliente para aquellos vehículos procedentes de leasing o de renting.