Eticalidad suma a su familia de concesionarios el de Nissan en Jaén, Tokio Motor

Tokio Motor es la nueva concesión de Nissan en Jaén, una instalación de 500 m2 provistas de todos los medios para ofrecer desde la elección y adquisición al vehículo, así como su financiación, pasando por todos los servicios relacionados con la postventa.

Este concesionario se integra en el grupo Eticalidad, quien ya era propietario de los de Nissan en Córdoba, Jerez o Granada. De hecho, como manifestó Christian Costaganna en el acto de inauguración, su trabajo contribuye a que Nissan tenga "una presencia importante en el cuarto mercado de España, Andalucía", una comunidad con un crecimiento de ventas para la marca importante y que en los últimos años ha superado las 10.000 unidades.

Antonio Gil, Antonio Gil hijo y Christian Costaganna en su comparecencia con los medios de comunicacion en la presentación Tokio Motor.

Costaganna destacó que "la llegada de un nuevo inversor a Jaén, el Grupo Eticalidad, es sinónimo de éxito", ponderando los resultados de esta concesión: “un 4,94 sobre 5 en calidad de ventas y un 4,57 sobre 5 en calidad de postventa y unos resultados de ventas por encima de la media nacional. Son una referencia por la profesionalidad y la competencia del equipo (...). De hecho, han ganado el Nissan Global Award, el premio que concede Nissan a los mejores concesionarios del mundo, en cuatro ocasiones”.

Entre otras con su aportación, el CEO de Nissan en España espera conseguir que "para este año se consolide una cuota del mercado para la marca de un 3 por ciento", pero con sin perder de vista la importancia de la red de concesionarios y su rentabilidad. Costaganna también valoró que la cuota del mercado electrificado creció por encima del 25 por ciento en el último mes y "esto es importante para rebajar la antigüedad del parque en España que tiene casi 15 años y, es una oportunidad, para renovar el parque con nueva tecnología sostenible”.

Una oferta en proceso de renovación

Este impulso se produce en un momento en el que Nissan está renovando su oferta de eléctricos, con el reciente lanzamiento comercial del Micra o el inminente de la tercera generación del Leaf, así como con la consolidación en el mercado del Ariya.

La actual gama de Nissan también propone modelos eléctricos en el segmento comercial, como los Townstar e Interstar, así como otros que permiten transicionar hacia los eléctricos puros disfrutando ya de algunas de las ventajas de estos. Es el caso de los dotados con los sistemas de propulsión e-Power presente, por ejemplo, en los SUV Qashqai o X-Trail.

"En estos momentos, en España se dan las condiciones adecuadas para impulsar aún más la electrificación: hay más de 40.000 puntos de recarga ya y las cifras de los vehículos electrificados hasta agosto muestran ya una cuota por encima del 16 por ciento y un crecimiento del 163 por ciento. Tenemos las condiciones idóneas para ayudar con esta tecnología a que España mantenga su extraordinaria posición como segundo fabricante europeo de vehículos", dijo Costaganna.

Por su parte, Antonio Gil, gerente de Tokio Motor, puso en valor la incorporación del concesionario al grupo Eticalidad, "una empresa con más de treinta años de trayectoria en el sector de automoción", afirmando que "esta nueva apuesta del Grupo y Nissan por Jaén es un reto más para nosotros y los afrontamos con ilusión y con los mimbres necesarios para llevar la tecnología de Nissan a los hogares de los jienenses.”.