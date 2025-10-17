El DS Nº4 llega con tres tecnologías electrificadas y precios desde 38.600 euros

Con una carrocería de 4,40 metros, en la que destacan los faros matriciales de la versión Étoile, así como una parrilla redefinida en negro brillante, el Nº4 ofrece una gama de propulsores completamente electrificada.

La base mecánica de la familia es la versión Hybrid, con un motor de gasolina turbo de tres cilindros y 1,2 litros con un pequeño motor eléctrico integrado en la transmisión automática de seis velocidades. Con 145 CV, según DS, puede circular hasta la mitad del tiempo en modo eléctrico en entornos urbanos, recuperando energía en cada frenada o deceleración.

Un motor microhibridado, otra versión con un sistema de propulsión híbrida enchufables y una tercera eléctrica conforman la oferta mecánica del Nº4.

Un escalón por encima de potencia se sitúa el hibrido enchufable. Este Plug-in Hybrid 225 tiene un motor de gasolina de 180 CV que con un propulsor eléctrico de 125 CV (92 kW) integrado en el cambio automático de siete marchas. Juntos entregan 225 CV y 360 Nm de par, y con la exclusiva participación del segundo es posible alcanzar autonomía eléctrica de hasta 81 km WLTP con una batería de 14,6 kWh. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos y puede cargarse exclusivamente con corriente alterna y potencias de hasta 7,4 kW en opción, aunque de serie sólo recibe 3,7 kW.

La versión más potente del DS Nº4 es la E-Tense, la eléctrica que dispone de un motor de 213 CV (156 kW). Su batería de 58,3 kWh le otorga una autonomía de hasta 450 km conforme la norma WLTP. Admite carga con corriente alterna con hasta 11 kW y con continua hasta 120 kW. Además, incluye tres niveles de frenada regenerativa ajustables con levas desde el volante y funciones de carga inteligente, preacondicionamiento y con la función V2L para alimentar dispositivos externos.

Este modelo supone una profunda actualización respecto al DS 4 lanzado comercialmente hace cuatro años.

Cuatro niveles de equipamiento

La gama española del DS Nº4 se estructura en cuatro niveles de acabado. El básico es el Pallas con un interior de tela Diamond Tungsten combinada con el cuero artificial negro Basalto, instrumentación digital de 10,25", climatizador bizonal, cámara de marcha atrás, sensores de aparcamiento y llantas de 19" como elementos más característicos. También el paquete de seguridad con control de crucero, limitador de velocidad adaptativo y frenado automático de emergencia controlado por cámara y radar, sensores de aparcamiento delanteros y traseros con cámara de marcha atrás.

Por encima, el Étoile Alcantara añade, junto a una tapicería de este material, el sistema multimedia con ChatGPT integrado, faros matriciales con leds, acceso y arranque sin llave, cargador inalámbrico, asientos con regulaciones eléctricas, etc.

El acabado Étoile que emplea cuero Nappa para la tapicería es el tope de refinamiento de la gama de este DS.

En el caso del Étoile Cuero Nappa, el lujo sube un peldaño con tapicería Nappa Marrón Criollo, asientos calefactables con diseño tipo correa de reloj, Head-Up Display extendido, asientos y volante calefactables.

Cierra la gama el Jules Verne, una edición especial inspirada en el libro del creador francés La vuelta al mundo en 80 días. Basada en el acabado Pallas combina un interior en Alcántara Azul Eterno y Perla, decoraciones grabadas a láser y detalles como una rosa de los vientos grabada en el salpicadero o llantas negras con detalles dorados.

La instrumentación es el elemento del interior que más cambia del DS 4 al Nº4, aunque también lo hace el sistema de infoentretenimiento con una nueva interfaz.

En cuanto a precios, el DS Nº4 Hybrid parte de 38.600 euros en acabado Pallas y puede llegar a 45.100 en el Étoile Cuero Nappa. Entre ambos precios quedan las variantes Jules Verne y Étoile Alcantara, con 41.100 y 42.100 euros, respectivamente.

Los DS Nº4 Plug-in Hybrid 225 comparten tarifas de salida con el eléctrico E-Tense, desde 45.400 euros. Por su parte, el exclusivo Jules cuesta 47.900 euros en las versiones híbrida enchufable y eléctrica y la Étoile Cuero Alcantara, 48.900 euros. La Étoile Cuero Nappa no está disponible como eléctrica, pero sí como Plug-In Hybrid 225, con un precio de 51.900 euros, el tope de la familia.

Desde el 1 de junio de este año, todos los clientes de DS tienen la protección de DS Serenity, una garantía válida para toda la gama, por tanto también para el Nº4, por ocho años o 160.000 km, incluyendo al sistema de infoentretenimiento. La cobertura también incluye el préstamo de un vehículo de cortesía, ayuda en carretera en 47 países o un atención específica para eléctricos.