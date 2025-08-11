El Dolphin de BYD se actualiza para mantenerse competitivo

El Dolphin de BYD se actualiza con más potencia de carga, un chasis remozado o un maletero más capaz

BYD ha incorporado algunas modificaciones al D- la potencia que puede admitir con corriente continua sube de 88 a 110 kW, aspecto éste que puede resolver más rápidamente las recargas de su batería.

Recordemos que la capacidad de la batería con química LFP del Dolphin en sus dos acabados es idéntica, de 60,4 kWh; y con esa energía acumulada se mueve un motor síncrono de imanes permanentes situado en el eje delantero con 204 CV (150 kW) de potencia y 310 Nm de par máximo.

Los cambios más notables de esta actualización atañen a su potencia de carga o una nueva puesta a punto de elementos del chasis como suspensión o dirección.

Lo que no cambia es la potencia admisible con corriente alterna, de 11 kW; ni tampoco la cifra de autonomía homologada que, tanto en el acabado Comfort como en el Design, es de 427 km.

Además, la bomba de calor, ahora optimizada y de serie en todas las versiones, contribuye a una mayor eficiencia energética, especialmente en condiciones climáticas adversas. También se han realizado ajustes en la suspensión y dirección, mejorando tanto la agilidad como la precisión de conducción sin pérdida de confort.

La bomba de calor, que era ya de serie desde el lanzamiento de este compacto, gana en eficiencia, aunque no varía la autonomía homologada.

Por otro lado, el maletero se ha modificado y ahora, frente a los anteriores 345 litros, tiene una capacidad de 364.

En cuanto a la oferta de pinturas para la carrocería se mantienen los colores Skiing white y Cream white, a los que se suman nuevos tonos Jet black y Urban grey. Las llantas de 17 " con acabado bicolor son de serie, mientras que el interior sigue ofreciendo la posibilidad de elegir a los compradores entre acabados en negro o beige.

No hay cambios de puertas adentro en este hatchback, un modelo de innegable éxito comercial para BYD:

El Dolphin Comfort dispone de un equipamiento de serie que incluye la frenada automática de emergencia, las cámaras que ofrecen una visión perimetral, el control de crucero adaptativo, el sistema de mantenimiento de carril o los asientos eléctricos calefactados con tapicería de piel sintética. Las últimas mejoras incorporan funciones como apertura digital NFC desde el smartphone, volante calefactado y sensor de lluvia.

La versión Design, por su parte, añade techo panorámico, cristales traseros tintados, carga inalámbrica para teléfonos móviles y ventilación en los asientos delanteros.

El precio del arranque. del Dolphin, sin ofertas por financiación, es de 39.340 euros, pero sí se incluyen las máximas ayudas del Moves III, el descuento que ofrece BYD y la aportación que se consigue mediante el CAE se reduce a 23.040 euros que cuesta el acabado Comfort. El Dolphin Design, en las mismas condiciones, pasa de los 38.690 que tiene de tarifa a 24.240 euros.