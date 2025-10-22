Dacia Spring, más potencia, eficiencia y mejoras dinámicas sin cambiar su aspecto

Dacia actualiza el que es uno de los modelos eléctricos más asequibles del mercado en muchos cambios, aunque no en el del diseño, que se mantiene idéntico al del restyling presentado a principios del año pasado.

Algunos de los cambios atañen a la rigidez de la plataforma, destinados a mejorar el comportamiento dinámico, mismo aspecto en el que abundan la mejora de la servoasistencia. Además, las llantas 15" pasan a ser de serie en el acabado básico, el Expressión; y, por primera vez, aparece una estabilizadora trasera -la delantera ya la tenía- en todas las versiones. Simultáneamente, amortiguadores y muelles ofrecen nuevos ajustes. Todo con el afán de hacerle parecer más próximo a un turismo que a un cuadraciclo.

Otros cambios afectan a la aerodinámica, como es el caso de un nuevo conjunto de cubiertas por debajo de la carrocería que reducen las turbulencias, lo mismo que hace un nuevo alerón en la zona superior del portón. Así, el SCx -el producto de su superficie frontal por el Cx- es de 0,660 frente al anterior 0,745 con llantas de 14" y de 0,665 respecto al 0,743 con las de 15".

Dinámicamente el Spring promete mucho más que antes, no sólo por la mayor potencia de sus motores, sino también por los cambios en el chasis.

La nueva gama estrena dos motores síncronos de imanes permanentes -los únicos de este tipo en un eléctrico del grupo Renault y que delatan su desarrollo y construcción en China- más potentes: uno de 70 y otro de 100 CV (52 y 75 kW) que sustituyen a los anteriores de 45 y 65 CV (33 y 48 kW). El beneficio no sólo aparece en la potencia, sino que también ofrecen un 20 por ciento más de par, de modo que los Spring aumentan su agilidad cuando se necesita mayor rapidez. Tal es así que, orden de potencia, las dos nuevas versiones aceleran de 0 a 100 km/h en 6,9 y 10,3 s frente a los anteriores 14,0 y 26,2 s.

Este SUV también incorpora una nueva batería de 24,3 kWh con tecnología litio-ferrofosfato (LFP), que mejora la seguridad térmica, la durabilidad y el coste de mantenimiento, si bien ofrece un rendimiento menor, que las anteriores con celdas de química NMC de 26,8 kWh. Gracias a su ligereza, pues pesa alrededor de una tonelada, el Spring ofrece una autonomía WLTP con llantas de 15" de hasta 225 km. Con las mismas llantas antes ofrecía prácticamente el mismo alcance con una carga: 228 km.

El nuevo Spring ofrece más potencia, pero menos capacidad en las baterías, con un resultado similar al anterior en autonomía con una carga.

Estas podían hacerse con potencias de hasta 6,6 kW con corriente alterna y 30 en las versiones que admitían continua. Ahora, el cargador embarcado no varía la potencia monofásica con que puede cargar la batería, pero puede contar con la opción V2L; mientras que es posible alcanzar hasta 40 kW en los niveles Expression y Extreme: el primero es el que se asocia con el motor de 70 CV (52 kW) y el segundo el del 100 CV (75 kW).

En lo que atañe al pasajeros y espacio de carga, mantiene sus cuatro plazas y ofrece un volumen en el maletero de 308 litros.

El Spring también mejora su equipamiento. Ofrece un cuadro digital personalizable de 7" en todas las versiones, sistemas multimedia Media Control para el Expression o Media Display con pantalla táctil de 10,1” que en el acabado más alto es de serie y en el otro opcional, con compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto; o los prácticos puntos de anclaje, tiene tres, de los accesorios YouClip, que permiten fijar soportes y organizadores en el habitáculo.

Es posible contar con la pantalla central de 10,1" con navegador en el nivel Expression opcionalmente, en tanto que en el Extreme es de serie.

La lista de equipamiento de serie del nivel Expression -el único del que Dacia ha comunicado actualmente el precio, 16.900 euros- tiene de serie, por tanto, la instrumentación digital con pantalla de 7", volante regulable en altura, sistema Media Control con toma USB, limitador y regulador de velocidad, mando de la radio en el volante, cierre centralizado con mando a distancia, elevalunas eléctricos delanteros, sensores de estacionamiento traseros, toma de 12 voltios, aire acondicionado y llantas de 15".

Las barras para el techo están entre el equipamiento opcional que pueden incorporar los Dacia Spring.

En cuanto al Extreme añade diversos elementos del interior o exterior, como las carcasas de los retrovisores, en color cobre; elevalunas eléctricos posteriores, retrovisores regulables eléctricamente y, como estrella, el Media Display como equipo de infoentretenimiento.