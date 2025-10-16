Dacia renueva los Sandero y Jogger con cambios de aspecto o nuevos motores

Dacia presenta una actualización profunda de los tres turismos que conforman su gama y que, junto a un rediseño exterior, supone un habitáculo mejor equipado y nuevas motorizaciones más eficientes.

Así, tanto el Sandero como su versión todocamino Stepway y el Jogger, estrenan una firma luminosa en forma de T invertida que se reproduce tanto en los faros delanteros como en los pilotos. La parrilla y el paragolpes han sido rediseñados, "para formar un conjunto homogéneo, como si todo el frontal del vehículo fuera de una sola pieza: sencillo, moderno y, a la vez, esencial", dice la marca.

La nueva identidad lumínica en forma de T invertida aparece tanto en los faros delanteros como los pilotos de estos turismos.

En los Stepway y Jogger, además, destacan las nuevas protecciones perimetrales de Starkle, un material sin pintar compuesto por un 20 por ciento de plástico reciclado que aporta un acabado moteado con partículas blancas y que por su composición y fabricación reduce la huella de carbono frente a otros.

Hay nuevos embellecedores para las ruedas o llantas de aleación ligera y, asimismo, una antena de tipo aleta de tiburón de serie en los acabados más altos junto a un nuevo color para la carrocería de los Sandero, el Amarillo Ambar metalizado

Junto a un nuevo color para la carrocería aparecen protecciones perimetrales en un nuevo material para los Stepway y Jogger.

El habitáculo también evoluciona por un lado, formalmente, con nuevos aireadores que reproducen la T invertida de las luces; por otro, con nuevos remates en tela azul en el nivel Expression y tejido vaquero en el Journey.

Son nuevos los tejidos de asientos, salpicaderos y puertas, más duraderos, con tapizados que varían con los niveles de equipamiento: son de tejido negro en Essential y Expression y azul claro en Stepway; en tanto que el Journey tiene un tejido vaquero azul y, en el caso del acabado Extreme de ambos modelos, se conserva una tapicería de TEP microcloud que combina negro y verde, como las alfrombrillas de goma o el suelo del maletero.

Las tapicería cambian utilizando un tejido azul en alguna versión del Sandero. También en el caso de los Jogger, en el que aparece la tela vaquera.

Aparece, por lo demás, un nuevo volante o un mando parar el cambio como el de los Duster y Bigster en las versiones automáticas, que en el caso de la versión Eco G 120 se refuerza con levas de cambio en el volante.

Es nuevo el diseño de los gráficos de la instrumentación, con pantalla de 7" y no faltan anclajes del sistema YouClip, que permite fijar accesorios en diversos puntos del interior. Entre estos se suman un estuche para gafas y una bolsa de compra.

Mecánicas más eficientes y variadas

La principal novedad mecánica llega con el motor de la versión Hybrid 155 CV en el Jogger, que sustituye al anterior Hybrid 140. Ofrece más potencia, menor consumo y una conducción más suave, con hasta un 80 por ciento de uso en modo eléctrico en ciudad. La clave está en el reemplazo del anterior 1,6 litros de gasolina por un 1.8 y que trabaja junto a dos motores eléctricos, uno de ellos, el de 50 CV (37 kW), conectado a la propulsión a través de una caja de cambios sin embargues. En este modelo de 4,55 m de largo se alimenta de una batería de 1,4 kWh.

Algunos de los motores, como es el caso de las versiones Hybrid del Jogger o los Eco G y TCe de los Sandero aportan, ahora, mayor potencia.

Por otro lado, la versión Eco G tanto del Jogger como de los Sandero pasa de los actuales 100 a los nuevos 120 CV, a la vez que su motor 1.0 que puede usar indistintamente gasolina o GLP, está disponible con un cambio automático de seis velocidades. Es la primera vez que un motor apto para GLP en Dacia dispone de una caja de este tipo. Paralelamente, la capacidad de los depósitos de este combustible aumenta y, en lugar de los 40 litros anteriores, en los Sandero tienen 49,6 y en los Jogger 48,8; con lo que se obtienen autonomías de hasta 1.590 km.

En el caso del Sandero, debuta también un motor TCe 100 CV, 10 CV más que antes, con cambio manual de seis marchas. Se mantiene el motor TCe 110 con la misma transmisión en Sandero Stepway y Jogger.

La navegación conectada alcanza ahora al equipo de infoentretenimiento más sofisticado de estos Dacia.

Por lo que respecta a la conectividad, Dacia mantiene tres niveles, si bien mejorados, partiendo del Media Control para el acabado Essential, ahora con una nueva interfaz para el control de la radio y acceder a otras funciones desde el teléfono móvil.

La segunda opción es el Media Display, ya con una pantalla de 10" de serie en los acabados Expression, Extreme y Journey y opcional en los Essential. Sustituye a la de 8" y ofrece conectividad inalámbrica con teléfonos que usen protocolos Apple CarPlay y Android Auto. Estos pueden cargarse también en una base inalámbrica que es de serie en los Jogger Extreme y opcional en este modelo y los Sandero con los acabados Extreme y Journey.

En cuanto a la versión de ella con navegador, que es de serie en el Jogger Journey y opcional para el resto, ahora ofrece la navegación conectada con información real sobre el tráfico y mapas actualizados durante ocho años. Se combina con un equipo de sonido Arkamys 3D con seis altavoces.

Entre el nuevo equipamiento aparecen las luces de carretera de encendido y apagado automáticos.

Aparecen, asimismo, algunas funciones nuevas de equipamiento como las luces de carretera automáticas, la visión aérea gracias a las cámaras perimetrales durante las maniobras o los retrovisores con plegado eléctrico.

Algunas de las ayudas a la conducción son la frenada de emergencia asistida o la supervisión de atención del conductor. Como en otros modelos del grupo, además de los SUV de Dacia, los Sandero y Jogger disponen del botón My Safety, que permite personalizar la configuración de las ayudas y memorizarla de cara a la siguiente puesta en marcha del vehículo.