Dacia Bigster, un SUV con corazón andaluz

El Bigster es el último modelo en incorporarse a la familia Dacia. Un SUV más grande que el Duster, de 4,57 m de largo, que se inscribe en el segmento C, donde se producen una de cada tres ventas de turismos.

Su irrupción en el mercado es de tal calibre que hoy es un serio aspirante al título de Coche del Año 2026 en España, en tanto que en Europa es finalista del Car of the Year.

Lo hace en base a cualidades como su diseño robusto, relación precio/producto, la amplitud de su equipamiento de serie adaptado al día a día, confort, habitabilidad, capacidad de su maletero, funcionalidad o, por supuesto, una gama de motores de última generación y electrificados -todos con la etiqueta Eco de la DGT- en la que la estrella no es otra que la versión hybrid 155.

Esta última representa por si sola el 65 por ciento de las ventas del Bigster, el primer Dacia que se beneficia de ella.

Una oferta al completo con etiqueta Eco

Las otras opciones son un mild hybrid 140 con arquitectura eléctrica de 48 voltios que le permite reducir un 10 por ciento el consumo o, también basado en el mismo 1,2 litros de inyección directa y sobrealimentado, también microhibridado, el de la versión mild hybrid-G, apta para el uso para su uso con gasolina o GLP y capacitada para recorrer hasta 1.450 km con sus dos depósitos

Tiene el Bigster también una segunda versión que combina esa bicarburación con la hibridación, en este caso de alta tensión. Se trata de la hybrid-G 150 4x4 con un cambio automático de doble embrague y seis marchas. Frente al resto, de tracción delantera, ésta cuenta con tracción a las cuatro ruedas gracias a un motor eléctrico que mueve el eje posterior. Su autonomía total es de 1.500 km.

El hybrid 155 resume la nueva era de Dacia, basada en la eficiencia y tecnología, pero que no olvida los aspectos intrísecos de la marca

En el caso de la hybrid 155 el motor de combustión es también un cuatro cilindros, un 1.8 con turbo, el HR18, que se integra en un sistema full hybrid.

En él un elemento primordial es una caja de cambios, conocida internamente como DB45, y a la que se asocia, igualmente, un motor eléctrico de 50 CV (38 kW) que por si solo puede mover las ruedas; mientras que un segundo eléctrico hace de arrancador y generador. Ambos están conectados a un circuito eléctrico de 230 V en el que se integra una batería de 1,4 kWh.

Como punta de lanza de la marca en el segmento C, este SUV combina amplitud interior, un gran maletero y cualidades de todocamino con la electrificación demandada por los clientes.

Ese cambio multimodo tiene numerosas particularidades que lo hacen único y que marcan la alta eficiencia de esta versión de 155 CV que, por ejemplo, presume de un consumo combinado conforme a la norma WLTP de 4,6 l/100 km y unas emisiones de CO2 de 105 g/km.

La clave está en parte a la alta participación electrificación ya sea para mover a este Dacia Bigster, que llega a circular sin activar el motor de gasolina el 80 por ciento del tiempo de uso en ciudad; o su trabajo para conseguir conectar suavemente ésta con las ruedas.

Y es que, sin embragues, son los motores eléctricos los que controlan el acoplamiento del térmico al eje, además de que toman el lugar de los sincronizadores igualando el régimen de giro de los elementos en movimiento al producirse el cambio de marcha, con cuatro para su combinación con el motor de gasolina y dos para el eléctrico.

Si el HR18 del hybrid 155 es de Valladolid, su cambio sale de la planta Horse de Sevilla, que este año hará 700.000 cajas.