Las claves del Plan Auto+, el nuevo impulso a la movilidad enchufable

El Plan Auto+ es un programa lanzado por el Gobierno de España y que será gestionado por el Ministerio de Industria, no por las comunidades autónomas como ocurría con el Moves III. Aunque la convocatoria aún no ha sido publicada, el programa estará en vigor para las compras realizadas retroactivamente desde el principio de este año. Será dotado con 400 millones de euros.

Tiene, como ya ocurriera con el Moves III, el objetivo de fomentar mediante ayudas a la compra que reciben los compradores los vehículos más electrificados del mercado: eléctricos con baterías e híbridos enchufables, así como de autonomía extendida.

Para ello el Auto+ propone unos incentivos distribuidos de forma distinta a los del extinto Moves III, en el que el primer criterio para seleccionar qué coches podían beneficiarse del mismo se mantiene invariable: un precio máximo de 45.000 euros antes de IVA.

Sin extra por achatarramiento

Sin embargo, la nueva ayuda ya no contempla como bonificación el achatarramiento de un coche antiguo, de más de siete años, que estuviera a nombre de quien compra el nuevo; y que permitía incrementar la ayuda base de los turismos de 4.500 euros en otros 2.500, hasta los 7.000 euros.

Tampoco tiene en cuenta otros factores que sí tenía el Moves, como residir en municipios de menos de 5.000 habitantes, tener movilidad reducida o destinar el vehículo a taxi o VTC, casos en los que el apoyo estatal se incrementaba un 10 por ciento.

Ahora, el Auto+ fija una subvención máxima de hasta 4.500 euros para la compra de turismos que serían 5.000 para furgonetas de menos de 3.500 kilos, 1.100 para motos eléctricas y 1.500 para cuadraciclos eléctricos.

Tres criterios: nivel de electrificación, precio y fabricación

Este incentivo se aplicaría conforme al cumplimento de nuevos criterios. El primero es el tipo de tecnología.

Así, los vehículos eléctricos -incluyendo los de pila de combustible- pueden recibir hasta 2.250 euros, el 50 por ciento de la ayuda máxima, mientras que los híbridos enchufables y de autonomía extendida optan a 1.125 euros, un 25 por ciento del total previsto.

Adicionalmente, los coches con un precio entre 35.000 y 45.000 euros cuentan con una ayuda del 15 por ciento, 675 euros; que aumenta a un 25 por ciento si es inferior a 35.000 euros; en ese caso la subvención alcanzaría 1.125 euros. Este criterio prioriza, por tanto, la compra de los más asequibles con el doble de apoyo.

Uno de los rasgos distintivos del Auto+ frente al Moves III es su enfoque industrial: si el vehículo ha sido ensamblado dentro de la Unión Europea, su comprador pueda beneficiarse de un 15 por ciento adicional, es decir, 675 euros. A ello se suma otro 10 por ciento adicional de la ayuda total, 450 euros, cuando la batería también se fabrica o ensambla en Europa.

Hasta un máximo de 4.500 euros, las ayudas se van sumando conforme se cumplan cada uno de los criterios definidos.

Como en el Moves III, estos beneficios sólo pueden aplicarse durante la vigencia del plan para una única compra por persona.

Sin ayudas para puntos de carga y con deducción de IRPF

Tras la desaparición del Plan Moves III, Auto+ se perfila como el principal mecanismo de apoyo para quienes buscan adquirir un vehículo más sostenible, aunque por el camino se pierden las ayudas a la instalación de puntos de carga que alcanzaban entre el 70 y 80 por ciento, según estuvieran en municipios de más o menos 5.000 habitantes, del precio total.

Hasta un 15 por ciento del precio de los puntos de carga, como el de los coches, se podrá seguir deduciendo de la declaración de IRPF.

No cambia la obligación de declarar en el IRPF como incremento patrimonial la ayuda a la compra recibida, como tampoco lo hace la posibilidad de deducir durante todo 2026 el 15 por ciento del precio del vehículo si éste es enchufable o del punto de carga. En el primer caso, sobre un máximo de 20.000 euros, medida que propicia un ahorro potencial de hasta 3.000 euros; en segundo, sobre un máximo de 4.000 euros, con una deducción tope de 600 euros.

Además, el Gobierno ha reservado 40 millones más para autónomos que necesiten un vehículo y para pequeñas empresas de menos de diez empleados. Estos recibirán hasta 7.500 euros, tanto si se hacen con los vehículos enchufables en propiedad como en régimen de renting, aunque aún se han detallado completamente las condiciones hasta ahora.

La respuesta al Auto+ por parte de las marcas de coches que no se fabrican en Europa ha sido ampliar sus descuentos para igualar el importe máximo de la ayuda estatal al no poder beneficiarse de los criterios industriales.

Por otro lado, uno de los aspectos más criticados del Moves III era el tiempo que las comunidades tardaban en tramitar el pago de las ayudas, que era en algunos casos de año y medio o dos años. Con el Auto+ el incentivo no se aplicará directamente en el concesionario, al comprar el coche, pero sí se garantiza que la ayuda a la compra la recibirá el comprador en unos dos meses, un tiempo semejante al que tardaron los afectados por la DANA que se acogieron al Plan Reinicia Auto+. El concesionario será quien se encargue de elevar el expediente originado en el momento de la compra al IDAE, que será quien libre lo pagos.

En cuanto a los vehículos de ocasión vendidos por concesionarios o puntos de venta oficiales, las ayudas se aplicarán a aquellos que hayan sido matriculados a partir del 1 de enero de 2026, incluyendo entre ellos los coches de demostración de los concesionarios.