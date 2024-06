El Citroën C3 Aircross, con hasta siete plazas y desde 18.990 euros

El Aircross es la versión XL del Citroën C3: frente a los 4,02 m de su hermano pequeño, esta carrocería de mayor tamaño crece 37 cm, dado que su longitud es de 4,39 m. De ellos, 13 cm se corresponden con el aumento de la distancia entre ejes, que es de 2,67 m en el Aircross. Adicionalmente, la anchura de la carrocería es de 1,79 m y la altura de 1,66 m. Todas las dimensiones son semejantes, a su vez, a las del flamante Frontera de Opel.

La base de ambos C3, así como la de ese Opel, es la plataforma Smart Car, al igual que la que se utiliza en el recientemente revelado Fiat Grande Panda.

El Citroën C3 Aircross, con un aspecto inspirado en el concept-car Oli de 2021, tendrá un acabado bitonal con el techo en blanco o negro que será de serie en el nivel Max junto con las barras del techo.

La distancia de los bajos del C3 Aircross al suelo es de más 20 cm, lo que debe permitirle circular con ciertas garantías de no recibir daños por caminos o pistas forestales en relativo buen estado.

Sin embargo, lo más llamativo no es ni su tamaño ni sus pinturas, sino que estará disponible en variantes con cinco o siete plazas, de este modo, con dos o tres filas de asientos. Citroën no ha concretado si este máximo número de plazas será incompatible o no con algunos de los motores que propondrá el C3 Aircross -explícitamente sólo dice que el acabado Max incluye "acceso a la versión de 7 plazas con el futuro motor Mild Hybrid 136 eDCT"-, pero es posible que ocurra como con el Frontera, en el que sólo las tendrán las versiones de gasolina híbridas.

Como dato curioso, en la versión de cinco plazas del Aircross la fila trasera está 6,5 cm más retrasada que en la de siete, para así ofrecer más espacio longitudinal a sus ocupantes.

Dependiendo de si la versión es de cinco o de siete plazas varía el emplazamiento de la fila central, de cara a aportar más espacio longitudinal a los ocupantes o repartir el disponible con los de los asientos traseros.

Con cinco plazas el maletero tiene una capacidad de 460 litros, en el segundo de 330 si se abate la tercera fila y 40 en el caso de que no se plieguen las dos partes de ese respaldo.

Esa configuración de siete plazas supone un récord para un mercado como el español en un coche de este tamaño: en otros países, como la India, sí es más habitual encontrar coches relativamente pequeños con esas o más plazas.

Motores microhibridados o no y, además, dos versiones eléctricas

La gama de motores del C3 Aircross estará compuesta por una versión del 1.2 de 100 CV, un tres cilindros de inyección directa de gasolina sobrealimentado por turbo que se combina con una caja manual de seis velocidades y cuyo precio será de 18.990 euros con el acabado You o 21.190 con el Pack Plus.

Además, recibirá una versión microhíbrida del mismo en fecha aún indeterminada. En este caso alcanza los 136 CV y está asociado a una caja de cambios automática de doble embrague. En ella se integra un eléctrico de 28 CV (21 kW). La arquitectura eléctrica es de 48 voltios. Por el momento, no hay precio anunciado para este Hybrid. Curiosamente, este mismo sistema híbrido lo tendrá el Opel Frontera tanto con 100 como 136 CV.

Cuando menos, la gama estará compuesta por dos motores de gasolina, con o sin microhibridación; así como con dos versiones eléctricas.

Por otro lado, tendrá una versión eléctrica de lanzamiento con 113 CV (83 kW) de potencia. Emplea una batería con química LFP de 44 kWh que, presumiblemente, contará con una autonomía WLTP de unos 300 kilómetros con una carga -la de Opel homologa 310 km-. Estas pueden realizarse con potencias de 7 kW con corriente alterna y 100 kW con continua.

Los precios de este eléctrico son de 26.490 euros con el acabado You, 28.590 si se incluye el Pack Plus; y 30.890 euros con el nivel Max.

A lo largo del año que viene habrá una segunda versión eléctrica del C3 Aircross que, con una batería distinta, llevará la autonomía por encima de los 400 km.

Citroën marca las diferencias: salpicadero, asientos, suspensión...

El salpicadero de este SUV de Citroën es tal cual el del C3 y, de esa manera, muy distinto al del Frontera. La principal diferencia está en que el Opel sí tiene una pantalla para la instrumentación, mientras que en el C3 Aircross se recurre al concepto C-Zen Lounge, en el que se reemplaza por una proyección de datos sobre una rendija del panel situado tras el volante. Adicionalmente sí se dispone de una pantalla central de 10,25" en el acabado Max con conectividad para Android Auto y Apple CarPlay, así como acceso a funciones de navegación, teléfono, radio, multimedia o aplicaciones.

En el salpicadero, en lugar de una instrumentación al uso, el C3 Aircross recurre a datos proyectados sobre la zona superior del panel.

En la versión You del C3 Aircross es sustituida por la Smartphone Station, que incluye un soporte para los teléfonos pudiendo pueden usar accesos directos para los servicios de estos, así como emplear el reconocimiento de voz. Entre ellos está el acceso a la radio, a las listas de reproducción y a la navegación.

Otros elementos en los que hace hincapié Citroën para diferenciarse son sus asientos y la suspensión que también denomina Advanced Comfort. Los primeros, tienen una superficie suplementaria de espuma en la zona más superficial, en tanto que los amortiguadores de la segunda cuentan con unos topes hidráulicos que disipan energía al final del recorrido.

De los 37 cm que crece de largo el C3 Aircross respecto al C3, 13 se deben al incremento de la batalla y el resto al voladizo trasero.

El nivel You incluye de serie seis airbags, aire acondicionado, la mayor parte de las ayudas a la conducción más el control de velocidad de crucero con limitador de velocidad -no tiene los sensores de aparcamiento delanteros, la cámara trasera o la detección de vehículos en el ángulo muerto pero sí el asistente de frenado de emergencia, la asistencia de mantenimiento de carril, la detección de cansancio, el reconocimiento de las señales de velocidad, la asistencia a la luz de carretera y los sensores de aparcamiento traseros-, la regulación en altura del asiento del conductor, los elevalunas eléctricos delanteros, los respaldos traseros abatibles en proporciones 40/60 y las llantas de 16''.

En el Max éstas son de serie aleación de 17'', como todas las funciones de iluminación, incluidas los de los pilotos, que se hacen con leds; como hemos contado, el techo se puede elegir entre negro y blanco; y a la pantalla central se suma la carga inalámbrica para móviles, retrovisor interior electrocrómico y todas las ADAS.