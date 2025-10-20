La carga bidireccional (V2G) no dañaría significativamente la batería

Un estudio realizado por la Universidad RWTH de Aachen en colaboración con The Mobility House ha confirmado que la carga bidireccional de vehículos eléctricos no afecta de forma significativa la vida útil de sus baterías.

Durante la investigación, se analizaron tres métodos diferentes de carga: la carga inmediata, la que se inicia cuando el coche se conecta al enchufe; la inteligente unidireccional, conocida como V1G y que inicia en función de variables como el precio de la energía, la disponibilidad de fuentes renovables o las preferencias del usuario, como cuando quiere tenerlo totalmente cargado; así como la carga bidireccional (V2G), que permite no solo recibir energía al vehículo, sino también devolverla a la red eléctrica. Este último tipo de carga permite convertir los coches en baterías con ruedas que pueden liberar su electricidad cuando la red la requiere, por ejemplo, por picos de consumo, así como cuando se paga más por esa energía, recuperándola cuando es más barata.

El estudio refleja los resultados de las cargas de baterías de vehículos eléctricos con diferentes tipos de carga.

Los resultados del informe mostraron que la carga inteligente V1G es la más beneficiosa para la batería a largo plazo: usando sólo ésta, a diez años vista es posible que la batería se degrade de un 3,3 a un 6,8 por ciento. Al optimizar el momento en que se carga el vehículo, esta modalidad reduce el envejecimiento de la batería en comparación con la carga inmediata. Con este método, la capacidad útil de la batería se conserva mejor y, además, los usuarios pueden obtener rebajas de los costes energéticos de entre 200 y 400 euros al año gracias a la flexibilidad que ofrece el sistema.

La carga bidireccional V2G, aunque implica una interacción más intensa con la batería, solo genera un desgaste ligeramente mayor. Después de diez años de uso, la degradación adicional es mínima en comparación con los beneficios económicos que ofrece. Según el estudio, el ingreso potencial anual por vehículo supera los 600 euros, lo que compensa ampliamente la leve pérdida de capacidad. Además, el uso de V2G permite que los vehículos eléctricos trabajen al servicio del sistema eléctrico, ayudando a equilibrar la red y mejorar la integración de energías renovables.

En este caso, el porcentaje de energía almacenada en la batería puede reducirse durante una década entre un 1,7 y un 5,8 por ciento, según el estudio.

En cambio, la carga inmediata demostró ser la menos recomendable, aunque los porcentajes de pérdida de energía almacenada sean menores que la V2G. Por un lado, al mantener con frecuencia la batería cargada al 100 por ciento este método provoca un deterioro más significativo de la batería largo plazo que la V1G, pero sin ofrecer ninguna ventaja económica para el propietario del vehículo.

Los investigadores de la Universidad RWTH de Aachen concluyeron que, con una estrategia de carga bien diseñada, es posible evitar los factores que más dañan las baterías, como los ciclos de carga completa o mantener niveles extremos de carga, por bajos o elevados. Esto permite aprovechar tanto la carga inteligente como la bidireccional sin temor a un envejecimiento prematuro de la batería.