B10, el SUV C eléctrico de Leapmotor, ya puede comprarse en España desde 20.000 euros

Leapmotor inicia la comercialización en España del B10, un SUV compacto de 4,51 m y propulsión exclusivamente eléctrica. El modelo se incorpora a la gama de la marca en el mercado nacional junto a los T03 y C10, respectivamente, un turismo urbano de 3,62 m también sólo eléctrico y un SUV de 4,74 m con una versión eléctrica y otra de autonomía extendida.

El B10 está disponible con dos configuraciones de batería: una de 67,1 kWh que permite recorrer con una carga hasta 434 km conforme a la norma WLTP, y otra de 56,2 kWh con la que se pueden recorrer 361 km. En ambos casos, las baterías tienen celdas con química LFP y pueden recibir potencias, según se emplee corriente alterna o continua, de 11 y 140 o 168, bien para la batería de menor o mayor capacidad.

La plataforma Leap 3.5 que emplea B10 es la misma que también usará el B05 de inminente comercialización en España.

El sistema de propulsión está compuesto por un motor síncrono de imanes permanentes situado en el eje trasero y que aporta 218 CV (160 kW) y un par de 240 Nm. La aceleración oficial de 0 a 100 km/h del B10, sin que importe la batería que emplea, es de 8,0 s.

El habitáculo ofrece cinco plazas, un maletero modulable que puede alcanzar los 1.415 litros, aunque en su configuración con todas las plazas dispuestas para pasajeros aporta 430; además de un espacio adicional de 25 litros bajo el capó. La distancia para las piernas y la anchura en la segunda fila se sitúan entre las mayores de su segmento, en el que militan modelos como los BYD Atto 3, MGS5, Omoda 5 EV, Renault Scenic E-Tech, Mitsubishi Eclipse Cross o Skoda Elroq, entre otros.

El B10 se levanta sobre la plataforma Leap 3.5, aspecto éste que le permite disponer de diecisiete funciones de asistencia a la conducción. En su equipamiento, con un interior de diseño muy minimalista y apenas mandos físicos, se sitúan dos pantallas, la mayor de 14,6" para el sistema multimedia que, en un futuro, debe ser compatible con Android Auto y Apple CarPlay; la pequeña, de 8,8", se usa para la instrumentación, como es cada vez más habitual.

La batería de menos capacidad, 56,2 kWh, se asocia a los dos acabados disponibles, mientras que la de 67,1 kWh sólo lo hace al más alto, el Design.

El precio de tarifa del B10 con la batería de menor capacidad y acabado Life es de 27.851 euros que, con las máximas ayudas a la compra del Moves -7.000 euros- y bonificaciones correspondientes al CAE, se queda en los 20.000 que publicita la marca.

Ese acabado Life, nivel que Leapmotor liga a ambas baterías -lo que permite llegar a la conclusión de que valora la de más capacidad en casi 2.000 euros adicionales-, son de serie elementos como el techo panorámico, las cámaras perimetrales y llantas de aleación de 18", adicionalmente. En cuanto al Design, incorpora elementos de confort como los asientos con regulaciones eléctricas, ventilación o calefacción, así como una tapicería en piel sintética, iluminación ambiental, cristales tintados, apertura con tarjeta NFC, retrovisores plegable eléctricamente o sensor de lluvia. El acabado Design cuesta, respecto al Life, 1.395 euros más.

El B10 se puede elegir con seis colores para su carrocería y se vende en algunos de los concesionarios de Stellantis, con una red de postventa también proporcionada por este grupo industrial.

Aunque las unidades que ahora comienzan a venderse han sido producidas en la planta que la marca tiene en Jinhua (China), es previsible que desde el próximo mes de marzo -la confirmación aún no es oficial- su ensamblado se realice en la factoría que Stellantis tiene en Figueruelas (Zaragoza), lo que reforzará el papel productivo en el segmento de los eléctricos del grupo franco-italo-estadounidense en España.