Audi Concept C, el heredero eléctrico del TT que llegará al mercado en 2027

Cuando el primer Audi TT llegó a los concesionarios en 1998, el mundo del motor se quedó boquiabierto. Con su silueta basada en tres simples curvas -las dos de los pasos de ruedas y el techo-, aquel coupé había salido de la mesa de dibujo de Freeman Thomas tres años antes y Peter Schreyer, el actual “gurú del diseño” de Hyundai y Kia, lo impulsó hacia la producción prácticamente sin cambios respecto al prototipo. Su lanzamiento demostró que la pureza formal podía ser revolucionaria.

Casi tres décadas después, Audi retoma ese legado con el Concept C, un roadster eléctrico que encarna lo que la marca denomina “simplicidad radical” y es que, en un mundo cada vez más complejo, la marca apuesta por la claridad, entendida como minimalismo. «Logramos la claridad reduciendo todo a lo esencial», afirma Massimo Frascella, director creativo de Audi y responsable directo de un coche que, por otro lado, en cierto modo recuerda al Jaguar Type 00 que marca el futuro de la firma británica y en el que el toscano también participó activamente.

Gernot Döllner, CEO de Audi; y Massimo Frascella, su director creativo, ven en el Audi Concept C el futuro del diseño de la marca.

El diseño del Concept C gira en torno a un marco frontal vertical, inspirado en el histórico Auto Union Type C de 1936 y reinterpretado con un lenguaje contemporáneo. Esta estructura se prolonga en volúmenes tensos y sólidos, libres de adornos, con una zaga definida por superficies limpias y horizontales. Las proporciones responden a una disposición de batería central, lo que permite una cabina que se extiende hacia atrás. Como detalle inédito en la marca, aunque no en el grupo industrial al que pertenece Audi, incorpora un techo rígido retráctil eléctrico en este roadster que mantiene la silueta monolítica y, al mismo tiempo, ofrece la emoción de conducir a cielo abierto.

Como en Audi TT Coupe Concept de 1995, en el Concept C no se opta por un cristal de custodia a continuación de la ventanilla, aunque todos los TT de producción terminaron usándola.

Tampoco faltarán ingredientes como la tecnología Digital OLED en sus faros y pilotos que permitirá definir a cada conductor la identidad lumínica de su coche, aunque en el prototipo ésta se compone de cuatro elementos horizontales que deben servir también de seña de identidad para los próximos modelos de la marca.

El interior refleja la misma filosofía minimalista, con superficies geométricas, mandos físicos en aluminio anodizado que promenten el inconfundible tacto de Audi, materiales naturales y una iluminación ambiental que realza la solidez arquitectónica. La tecnología, presente pero discreta, se materializa en soluciones como la pantalla central plegable de 10,4" o los controles hápticos del volante. Frascella lo resume así: “Vivimos en un mundo a menudo estridente, acelerado y sobrecargado. Casi todo es excesivo. El peligro de perder el rumbo es mayor que nunca. Nuestra responsabilidad es ser mejores y hacer lo que realmente importa. Y el resultado siempre debe ser una emoción".

"Para Audi, la tecnología es un hecho, discreta y, a la vez, funcional, y está presente cuando el cliente la necesita. Es una parte integral de la experiencia", afirma Frascella.

Pero el Concept C es mucho más que un prototipo espectacular: será un modelo que entre en producción en 2027. Para Audi, este deportivo no solo recoge el testigo de las tres generaciones del TT, sino que también inaugura una etapa estratégica. Según el CEO Gernot Döllner, la claridad de diseño se ha convertido en “principio y brújula” para la compañía.

El recorrido de Audi está marcado por innovación y tecnología combinados con claridad en los diseños y, para Döllner, «nuestros modelos más legendarios encarnan a la perfección esta combinación». Ahí quiere estar el futuro TT.

Esa brújula apunta hacia un presente y un futuro ambicioso: un camino configurado por más de 20 nuevos modelos en dos años, un catálogo cada vez más electrificado que contendrá también más híbridos enchufables e incluso coches sólo de combustión y en el que figurará lo que la marca denomina "un modelo básico totalmente eléctrico". También colaboraciones clave como la del Grupo Volkswagen con Rivian para afrontar, sobre todo, el desafío que hoy supone desarrollar software para los vehículos y, a partir de 2026, la entrada de Audi en la Fórmula 1 como laboratorio tecnológico de nuevas soluciones. El Concept C, en este contexto, se alza como un símbolo cultural y técnico: el coche que dará forma al lenguaje de diseño y a la identidad de la marca en la próxima década.

Nunca en su recorrido Audi utilizó un techo rígido retráctil en sus descapotables como lo haría en el futuro TT: los roadster de las anteriores generaciones usaban techos de lona.

En el plano técnico, el Audi Concept C compartirá base con los futuros Porsche 718 EV, es decir, usaría cuando llegue a la producción la Premium Platform Electric (PPE). Esto le permitirá montar baterías de última generación combinadas con una arquitectura eléctrica de 800 voltios, compatible con cargas ultrarrápidas, y capaz de llevar la autonomía conforme al ciclo WLTP alrededor de los 500 km.

Como sus predecesores con motores de combustión, es de esperar que este Concept C llegue a la producción con dos tipos de tracción: con versiones con el eje trasero motriz -el TT usaba, en su lugar, la tracción delantera- y total, con potencias que oscilarían entre los 350 y 600 CV (257 y 441 kW): es decir, su oferta arrancará prácticamente donde los anteriores TT tuvieron su cénit de potencia, en este caso gracias al mítico motor de cinco cilindros en línea y 2,5 litros de gasolina.

Hoy, en su fase de concept, este modelo es biplaza. Veremos si en el futuro se mantiene esa configuración para el interior o cambia de convertirse en un coupé..

En cuanto a dimensiones, su longitud debería rondar los 4,3 metros de longitud -sus antecesores oscilaron entre los 4,04 y 4,20 m-, lo que le permitirá mantener un porte compacto y proporcionado, fiel al espíritu del TT. Así, lo que en 1998 comenzó con un coupé de líneas sencillas se transformará en 2027 en un roadster eléctrico que vuelve a lanzar un mismo mensaje: no hace falta gritar para hacerse oír.