En dos años todos los Seat tendrán versiones electrificadas, confirma su CEO, Markus Haupt

El recientemente confirmado CEO de Seat -desde el 1 de abril ocupaba el cargo interinamente-, Markus Haupt, ha definido la hoja de ruta hacia la electrificación de Seat. Así, el ejecutivo alemán ha explicado que el porfolio completo de Seat se renovará progresivamente en los próximos años, y que se apostará por la electrificación lanzando en 2027 las versiones mild-hybrid de Ibiza y Arona, dos modelos ahora en fase de lanzamiento de su actualización de media vida; mientras que en 2028 llegará la versión totalmente híbrida del Seat León. Para 2029, con la actualización del León, Seat prevé que toda su gama esté ya renovada.

Haupt también destacó que la producción de Seat ha entregado ya 194.200 vehículos en lo que va de año, una cifra que valoró positivamente teniendo en cuenta que su planta de Martorell (Barcelona) en plena transformación hacia la electrificación.

En su estrategia de marca, Seat apuesta por tres pilares clave: el producto, la red comercial y la comunicación. Haupt señaló que la marca optimizará su catálogo con “coches con carácter y de calidad”, mantendrá una red de servicio consolidada y renovará su identidad visual y de marketing para los concesionarios y clientes.

El anuncio se produce en el marco del 75.º aniversario de Seat, momento que la compañía aprovecha para subrayar su trayectoria: más de 21 millones de coches vendidos y presencia en más de 70 países. Además, la media de edad de sus clientes es una década inferior a la del resto del grupo Volkswagen, al que pertenece.