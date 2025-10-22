Alfa lanza el Junior con nuevos acabados, más opciones y precios reposicionados

Alfa lanza el Junior con más capacidad de personalización y reposicionamiento de precios

Alfa Romeo ha abierto oficialmente las reservas del Junior MY26, un SUV que ya supera las 50.000 reservas en todo el mundo y que llega con novedades orientadas a la personalización por parte de sus compradores.

De este modo, el compacto de la marca italiana refuerza su atractivo con una estructura de gama rediseñada, nuevas combinaciones de paquetes Sport y Techno y una amplia oferta mecánica que incluye opciones eléctricas, híbridas de tracción delantera o de tracción total, ahora más asequible.

Los nuevos niveles de acabado Sprint y Ti toman el lugar de los Speciale e Intensa en los Alfa Romeo Junior.

La configuración de la oferta la gama facilita a los clientes elegir con más precisión el Junior que mejor se adapta a sus gustos. Así, por ejemplo, el nuevo acabado Sprint, disponible para las dos versiones microhíbridas y la eléctrica de menor potencia, incorpora un kit de carrocería en negro brillante, iluminación ambiental RGB o sistema de navegación con reconocimiento de señales.

Por su parte, el también nuevo nivel Ti, disponible con los mismos motores que el Sprint, aumenta la percepción de refinamiento con asientos eléctricos calefactables, volante de cuero y el kit Cargo Flex, pensado para maximizar la versatilidad del maletero, junto a pedales de aluminio o placas metálicas en los umbrales de las puertas.

La iluminación matricial está vinculada a un paquete opcional, el Techno Pack, de preció aún no definido en España.

Para los conductores más deportivos, el Sport Pack -con precios aún pendientes de comunicación- añade asientos Sabelt en Alcantara -como los que tiene el Junior Veloce de serie- detalles en rojo Alfa y volante deportivo con levas para el cambio, pedales de aluminio, protectores de umbrales, etc.

Por su parte, el Techno Pack, disponible para todos los acabados, agrupa faros matriciales, conducción autónoma de nivel 2, portón trasero eléctrico, cámara de visión trasera, sensores de 360 grados, acceso y arranque sin llave, cargador inalámbrico, equipo de sonido de seis altavoces, retrovisor antideslumbramiento o retrovisores eléctricos, plegable y calefactables, entre otros elementos.

En el apartado de diseño, el Junior MY26 incorpora las nuevas llantas Aero de 18" y que aparecen junto con las ya conocidas variantes Petali, Fori y las espectaculares Venti de 20" reservadas para la versión Veloce Elettrica.

Precios, en su mayoría, con reducciones

Según la web comercial de la marca, los precios arrancan en 28.529 del acabado Ibrida, al que siguen los 29.954 del Spring o los 31.379 euros del Ti y 36.000 del Intensa, en todos los casos con el motor 1.2 de 145 CV microhibridado con una arquitectura de 48 voltios y caja de cambios automática con doble embrague de seis velocidades.

El Ibrida Q4, con la misma potencia que el anterior, pero tracción total, tiene precios de 32.804 euros con el acabado Spring y 34.229 con el Ti, lo que supone hasta 4.000 euros de ahorro frente a esta versión en su momento de lanzamiento.

La reestructurción de la gama también influye en los precios que, entre las ventajas más clara, sitúa a los Q4 hasta 4.000 euros más asequibles que cuando esta versión apareció a principios de este año.

Por otro lado, el Junior Elettrica de 156 CV (115 kW) supone 38.500 euros, con acabado Sprint, 40.000 -apenas 200 euros más que el desaparecido acabado Speciale-; y el Ti, 41.500 euros.

En cuanto a la versión Veloce, con el sistema de propulsión eléctrica que la sitúa como la más potente de la gama, gracias a sus 280 CV (207 kW) cuesta 45.154 euros, unos 2.350 euros menos que antes.