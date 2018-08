Un año sin el maestro

Se ha cumplido un año sin Ángel Nieto, el gran campeón español, el pionero que abrió puertas y puso los primeros cimientos de un motociclismo patrio que no se entendería ni hubiera alcanzado sus actuales cotas sin protagonistas como el zamorano. Un año de aquel fatal desenlace al no recuperarse de las lesiones que había sufrido días antes por un accidente con el quad que conducía tras ser golpeado por un vehículo. Intervenido de urgencia en la Policlínica de Nuestra Señora del Rosario de Ibiza y pese al optimismo inicial -se habló de estado grave pero no crítico-, su evolución no fue positiva, manifestando en sus últimas horas "un empeoramiento súbito con afectación neurológica", según indicaron los médicos.

El comunicado oficial de su fallecimiento llegaba a las siete de la tarde del 3 de agosto, conmocionando al país y dejando huérfano al 'paddock' del mundial de MotoGP, en Brno donde se disputaba el Gran Premio de la República Checa.

Nacido en Zamora el 25 de enero de 1947, Ángel Nieto ganó trece (12+1, tal y como decía por superstición)) títulos mundiales durante su dilatada carrera deportiva entre los años de 1964 y 1986. Los caprichos del destino quisieron arrebatarle la vida, la que se jugó en más de dos décadas al manillar, en un vehículo después de 30 años retirado de la competición.

Ayer fueron numerosos los mensajes de cariño y respeto que se prodigaron en las redes sociales. Pilotos como Jorge Lorenzo y los periodistas Valentín Requena, Mela Chércoles o Ernest Riveras, entre otros muchos, recordaron al campeón.

Nieto tuvo siempre una relación especial con Jerez. Tal fue así que el circuito lleva desde este año su nombre como homenaje al grandísimo piloto pasando a denominarse Circuito de Jerez-Ángel Nieto. El trazado recordaba ayer al piloto en sus perfiles de redes sociales con el mensaje: "Hoy hace 1 año que nos dejaste, pero tu recuerdo permanecerá siempre con nosotros. #AngelNieto" y un montaje gráfico en el que se puede ver tanto el monumento que tiene en su curva dentro del trazado jerezano como el busto que se colocó coincidiendo con el pasado Gran Premio de España de MotoGP.

La relación de Ángel Nieto con Jerez se prolongó a lo largo de los años. Su primera aparición en la ciudad fue en 1963, cuando con apenas 15 años disputó el Premio de la Merced, previo paso por el cuartelillo al no tener el permiso paterno y ser menos de edad. Francisco Pacheco, impulsor del Circuito de Jerez y por entonces presidente del Moto Club Jerezano tuvo que mediar para que le permitieran correr. Aún seguiría viniendo todos los años hasta sumar un total de 17 victorias en el Premio Internacional Nuestra Señora de la Merced, la mayoría de triunfos con Derbi pero también con otras marcas como Bultaco y Yamaha.

En total, Ángel Nieto logró 90 triunfos en el Mundial de Motociclismo -el primero en el GP de Alemania de 1969-, sólo superado por los italianos Giacomo Agostini y Valentino Rossi, 139 podios y 13 mundiales, siete en 125cc. y 6 en 50cc. Tras su retirada, en 1986, formó el Team Ducados Ángel Nieto contando con pilotos como Julián Miralles, Alberto Puig y Carlos Cardús y, años después, fue el director técnico del Vía Digital Team, conquistando el título de 125cc. con Emilio Alzamora. Tuvo también la oportunidad de compartir sus conocimientos siendo comentarista de RTVE junto a Valentín Requena, pasando en 2012 a Mediaset hasta 2016 aunque seguía siendo un asiduo del 'paddock', sobre todo en los grandes premios nacionales y, especialmente, en el de Jerez.