Pedrosa ondea su bandera a cuadros

La bandera a cuadros sentencia una carrera, pero el piloto sólo la ondea cuando llega a su meta definitiva. Para Dani Pedrosa, campeón sin corona de MotoGP, no ha sido fácil poner punto y final a una dilatada trayectoria deportiva. Decidir su retirada era el camino más duro y difícil que podía tomar, pero acaba de hacerlo público con 32 años de edad al anunciar que colgará el mono, botas y casco cuando acabe esta temporada, que hace la número 18 desde que llegó al Mundial de Motociclismo.

Seguro del paso que daba, Pedrosa desveló en Alemania su adiós a la competición con lágrimas contenidas: "El año que viene no estaré en MotoGP. Es una decisión muy dura porque éste es el deporte que amo, pero a pesar de las oportunidades que he tenido para seguir, siento que no vivo la competición como antes y ahora mismo tengo otras prioridades. He podido completar mi sueño de ser piloto. Llegué con 15 años y he aprendido mucho en estos años, creo que mi futuro podría estar en el paddock, pero todavía es muy pronto para decirlo", afirmó el ganador de 54 grandes premios y tres veces campeón del mundo (una en 125cc y dos en 250cc), al que la escudería Honda, su marca desde 1999, no ha querido renovar contrato, siendo el mallorquín Jorge Lorenzo quien ocupará su puesto como compañero de Marc Márquez en la temporada 2019.

Nacido en Sabadell en 1985, Dani Pedrosa se inició en el Campeonato de España minimotos en 1996 y ganó el título dos años después, aunque la falta de recursos le hicieron plantearse su paso al ciclismo. Pero en el año 1999 apareció la Copa Movistar que buscaba jóvenes promesas y, pese a que no llegaba a poner los pies en el suelo subido en una moto de 125, el mítico Alberto Puig le escogió para llevarlo a lo más alto y no le falló. Cuando el 18 de noviembre de este año dispute su Gran Premio número 329 en Valencia, el genial piloto español se retirará con un abultado palmarés y, como él mismo afirmó ayer en el circuito alemán de Sachsenring: "Me llevo el amor que he tenido de todos los aficionados, la gente que me ha apoyado y seguido. Estoy muy orgulloso de lo que he conseguido. Ha sido más de lo que me habría imaginado cuando era pequeño. Por otro lado, quiero agradecer a todos los que me han apoyado, a Dorna y a Honda, que en 1999 me dieron la oportunidad de hacer realidad el sueño de mi vida, que era ser piloto de motos. Y, cómo no, a toda la gente que ha pasado a mi alrededor, que me ha ayudado a conseguir lo que he conseguido. También quiero agradecer a los fans el apoyo que me han dado en mis momentos más difíciles".

Con sus 1,58 de estatura y sólo 51 kilos de peso, el genial piloto de Sabadell ha tenido en su contra mayores dificultades que el resto de figuras de MotoGP para dominar una moto con más de 250 caballos de potencia y 160 kilos, capaces de alcanzar los 350 kilómetros por hora. Su esfuerzo es siempre descomunal, muy superior al de los demás pilotos, lo que también le supone asumir mayores riesgos. De ahí que los accidentes hayan sido su espada de Damocles, pues le han supuesto 38 importantes lesiones, debiendo pasar una y otra vez por el quirófano, la última de ellas en abril de este mismo año por rotura del radio distal del brazo derecho. Por ello no es de extrañar que, en el día que anunciaba su retirada, Pedrosa afirmase ayer que "las lesiones, quieras o no, aceleran el proceso para llegar a tomar estas decisiones" y añadió: "Me hubiera gustado tener un físico un poco más robusto, algo que aguantara mejor los impactos, para poder estar con menos lesiones en muchas situaciones en las que he tenido problemas antes."

“Agradezco a todos los que me han apoyado, a Dorna y a Honda, que en 1999 me dieron la oportunidad de hacer realidad el sueño de mi vida”

No en vano, el genial piloto español ha tenido que superar diversas intervenciones en los antebrazos, que deben soportar frenadas salvajes, tumbadas y reposiciones de la montura de un lado a otro, desaceleraciones, golpes de viento y todo siempre al límite, sin poder cometer el más mínimo error, pues se pagan muy caro. El doctor Enrique García del Río, especialista en medicina interna, explica que "su talla es probablemente lo que no ha permitido a Pedrosa (el piloto que más y mejor utiliza el tiralíneas en las curvas) ser campeón de MotoGP. El esfuerzo físico que debe realizar podemos estimarlo en casi el doble que el resto de pilotos". En este sentido, el propio Dani considera que haber sido "campeón de otras categorías y no haberlo logrado en MotoGP es algo un poco circunstancial. Lo que me llevo conmigo es que he dado el máximo de mí en muchas situaciones, en algunas muy difíciles".

Dani Pedrosa y su inconfundible número 26 llevan 13 temporadas en la cilindrada reina, con tres subcampeonatos e idéntico número de terceros y cuatro cuartos puestos. El que fuera campeón de 125cc (2003) y bicampeón de 250cc (2004 y 2005) lleva disputados 318 grandes premios en su brillante carrera deportiva, 240 de ellos en MotoGP, siendo el tercer piloto de la historia con más número de podios (153), en una clasificación que encabeza Rossi (230), seguido de Agostini (159). Cuenta en su haber con tres subcampeonatos e idéntico número de terceros y cuatro cuartos puestos en la máxima cilindrada, además de 31 victorias, 40 segundos puestos y 41 terceros. En general, las cifras del diminuto motociclista catalán son de récord, ocupando el segundo puesto tras Rossi en el ranking de pilotos con más podios de la historia en la máxima categoría (112, de 240 grandes premios disputados), empatado con Jorge Lorenzo, siendo Jerez uno de los circuitos donde más podios ha conquistado (9), la última en 2017 y además con victoria.

Es curioso y paradójico las vueltas que da la vida. Alberto Puig, actual director deportivo del equipo Honda Repsol, fue el descubridor de Dani Pedrosa en 1999 y 19 años después ha sido el encargado de mostrarle la puerta de salida de esta marca japonesa a la que el piloto español ha sido fiel durante 18 años ininterrumpidos. Curiosamente, Pedrosa ostenta el mayor número de triunfos que un motociclista ha logrado con Honda en el Mundial de Motociclismo (54), repartidas en 125 cc (8), 250 cc (15) y MotoGP (31), en un ranking que tiene a Doohan en segundo lugar, también con 54 triunfos, todos ellos en la cilindrada reina, mientras que Márquez ocupa el quinto puesto con 39 victorias. Por estos resultados, no es de extrañar que Carmelo Ezpeleta, máximo responsable del Mundial de Motociclismo, anunciase ayer que en el Gran Premio de Valencia distinguirán a Pedrosa en su retirada como Leyenda de MotoGP.

Algunos ortodoxos del mundo de la moto afirman que "la meta es el origen", pero no resultan del todo exactos, sólo filosóficos. Nunca volvemos donde empezamos, siempre llegamos a un lugar de referencia con más bagaje del que partimos. Pedrosa ha llegado a su meta y, con 32 años de edad, le queda toda una vida por delante, se la ha ganado a pulso, sumando más kilómetros de los que tiene la tierra, a la que ha dado tres veces la vuelta en moto, hasta ondear su bandera a cuadros...

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue editor jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como jefe de prensa del Circuito de Jerez.