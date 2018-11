Lorenzo cuenta las horas

Se dice que el tiempo da y quita razones, también que pone a cada cual en su sitio, pero lejos de complicarse la vida con los refranes, a Jorge Lorenzo sólo le preocupa saber las horas que restan para subirse a la moto de Marc Márquez. En honor a la verdad, este último Gran Premio de Valencia con Ducati es puro trámite para el mallorquín, mera despedida protocolaria a dos años vestido de rojo en los que ha logrado tres victorias. Lo realmente emocionante para el tricampeón de MotoGP ocurrirá a partir del próximo martes día 20 en Cheste, cuando pilote por vez primera la Honda del pentacampeón de MotoGP, viajando después a Jerez para seguir rodando el 28 y 29 de noviembre. Será en esos días cuando Lorenzo vuelva a tener muy en cuenta el tiempo. Por ahora, sólo cuenta horas.

Con el Mundial de MotoGP ya sentenciado, el debate se traslada al terreno de las hipótesis, intentando vislumbrar lo que puede acontecer el próximo año y, muy especialmente, el papel que pueda jugar Lorenzo en el equipo oficial de Honda. Las dudas sobre su adaptación a la moto suscitan el interés de los especialistas, como es el caso del concienzudo periodista Mela Chércoles (Diario As), para el que "la Honda es una moto más difícil de lo que piensa la gente. Sólo Márquez es capaz de domarla para ganar carreras con ella. Se trata de una montura crítica, que se cierra mucho de delante, por eso vemos tantas caídas y salvadas de Marc. Ese comportamiento está en las antípodas de los deseos de Jorge Lorenzo, que prefiere un pilotaje mucho más fino y equilibrado, que es lo que ha conseguido con la Ducati, una moto a priori difícil e incómoda. Sinceramente, no sé si Jorge tardará mucho o poco en adaptarse a la Honda, pero si sé que el día que lo haga será muy competitivo, yo lo deseo. Si alguien puede destronar a Márquez es Lorenzo. Pienso que Jorge puede ser campeón del mundo con Honda y estando en el mismo box que Marc. Pero lo será si se adapta a la moto. Yo confío en su potencial. Para mí, Lorenzo es tan bueno como Márquez".

Paolo Scalera, uno de los periodistas más veteranos en el Mundial de Motociclismo, avalado por 40 años siguiendo los grandes premios para el diario Corriere dello Sport y fundador de gpone.com, sentencia que "Lorenzo es una gran pérdida para Ducati y creo que se adaptará a la Honda más rápido de lo que lo hizo a la moto italiana. Evidentemente, desde el principio no será tan efectivo como Márquez, que la conoce mejor. La experiencia que Jorge ha tenido con Ducati le servirá para progresar más rápidamente en su adaptación. En cuanto a la convivencia entre ellos, es difícil que dos pilotos tan fuertes sean amigos. Marc Márquez es bastante impermeable. Sabemos que los años que han intentado atacarle o desestabilizarlo, él se reía y lo superaba. Es difícil tener un enfrentamiento con Marc, porque no concede importancia a las polémicas, las relativiza y resta trascendencia, deja el tiempo correr. Pienso que ellos tendrán un comportamiento normal. Sobre la posibilidad de que Jorge Lorenzo sea campeón con Honda, no veo razón para que no lo sea. Eso sí, batir hoy por hoy a Márquez es muy difícil, incluso para un piloto como Lorenzo, pero si existe un piloto capaz de hacerlo actualmente, ése es Jorge".

Jaime Martín, periodista del diario Marca en el Mundial de MotoGP, analiza con precisión: "Lorenzo tardará bastante tiempo en adaptarse a la Honda, será un proceso lento, porque se trata de una moto muy agresiva y complicada, que está lejos de su estilo básico, caracterizado por ser muy fino. Es cierto que Jorge ha cambiado y le ha venido bien este paso por Ducati, pero creo que le llevará un tiempo dar las instrucciones precisas a los japoneses para ajustar la Honda a sus gustos. Por eso pienso que la primera temporada será difícil para él, espero que en la segunda sea más constante. Su convivencia con Marc irá bien al principio, porque no estarán cerca en pista el uno del otro, eso evitará los roces entre ellos. Cuando se acerquen en registros, la convivencia puede cambiar y volverse difícil, deberán tener mucho cuidado, porque Jorge aveces no se controla mucho verbalmente, Marc por contra suele templar. Pienso que Jorge tiene complicado ser campeón del mundo con Honda, porque se ha buscado al peor compañero posible. Marc va a más cada año y mejora como piloto, ya vemos su excepcional estado de forma. Superar a un Márquez que está tan acostumbrado a Honda es muy difícil, pero puede que Jorge lo consiga porque ha crecido como piloto y porque hay variantes que pueden influir como lesiones, etcétera. Alguna posibilidad hay".

El veterano y políglota Manuel Pecino, periodista que trabaja para medios de siete países, aporta como siempre datos muy interesantes: "El piloto que más se ha caído en 2018 ha sido Márquez, que se fue al suelo en 21 ocasiones; el tercero es Crutchlow, con 17 y Morbidelli también destaca con 10 caídas. Todos ellos son pilotos de Honda y eso demuestra que sus motos son críticas, una montura que te tira. Jorge no se ha caracterizado por caerse mucho, no le gusta tener caídas. Evidentemente, a ningún piloto le agrada, pero a Márquez no le importa, ni a Crutchlow o Morbidelli, que está intentando ser alguien en la categoría. Pero este no es el caso de Jorge. La Honda es la que es y para que Lorenzo vaya bien con ella tiene que cambiarla. Para que él vaya rápido y cómodo, esa moto tiene que cambiar. Ese no puede ser un proceso rápido, como hemos visto con la Ducati, lo que puede complicar la competitividad en Honda. En cuanto a la convivencia, no creo que haya problemas, no habrá enfrentamientos. Si a Jorge no se le ataca, él nunca responde, sólo entra en el cuerpo a cuerpo si se le provoca. Márquez no caerá en la provocación, es demasiado listo para eso. Que Jorge le gane a Marc con una Honda, yo no lo veo, pero sí que Lorenzo puede ayudar a lograr una moto razonable y pienso que esa es la misión con la que él llega a esta marca, conseguir que no sea una moto tan crítica. Sólo hay que hacerse una pregunta ¿quién será capaz de pilotar la Honda el día que Marc se vaya?" Eso lo dirá el tiempo, que como diría Chaplin, es el mejor autor; siempre encuentra un final perfecto…

Jesús Benítez, periodista y escritor, fue editor jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como jefe de prensa del Circuito de Jerez.