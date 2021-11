"Con Marc Márquez volvimos a coger el camino"

El español Álex Márquez reconoce que hasta que no regresó su hermano Marc a la competición "no se ha vuelto a coger el camino que tocaba y se ha vuelto a creer y eso es lo que ha hecho que sobre todo al principio del año estuviésemos como un paso atrás". En una entrevista concedida a la agencia Efe, Álex Márquez, piloto de Honda y de Estrella Galicia, hizo un pequeño balance de sus dos temporadas en el campeonato del mundo de MotoGP.

-En buena lógica, si la moto el año pasado pudo rendir a un buen nivel y se congeló la evolución ¿Todo el problema puede haber sido de neumáticos?

-No. Los neumáticos son iguales para todos, se congeló pero ha habido muchas cosas que se han podido evolucionar, pero sí creo que con la falta de Marc, el año pasado se frenó la evolución al no tener una referencia clara en Honda. Al perder esa referencia se perdió un poco el rumbo de hacia dónde ir, hubo dudas de a qué piloto hacer caso. Yo era debutante, Nakagami tiene un estilo muy particular, y allí es donde se hizo el parón que hasta que no ha llegado Marc otra vez no se ha vuelto a coger el camino que tocaba y se ha vuelto a creer en eso y eso es lo que ha hecho que, sobre todo al principio del año, estuviésemos como un paso atrás, pero porque no había evolución, ya que nosotros hacíamos los mismos tiempos por vuelta, íbamos a circuitos y algunos mejorábamos muy poco, pero los otros -sus rivales- el paso que habían dado era mucho mayor.

-Así, desde la llegada de Marc (Márquez), la Honda ha empezado a funcionar mejor, al menos en su caso. ¿Cómo se explica esa situación?

-Bien, sí. Está claro que cuando llegó Marc, al principio nos costó a todos, pues veníamos de la pretemporada en la que quizás hubo algunos malentendidos con piezas que se probaron durante la pretemporada o que no, pero a partir de mitad de la temporada hicimos un cambio, hicimos un paso atrás en nuestro caso y la situación empezó a funcionar algo mejor ya que podíamos ser más regulares, estábamos todos más por el sitio y ahí empezamos a mejorar. Aunque está claro que Honda se ha puesto las pilas, que han hecho cosas nuevas pero que nos van llegando muy poco a poco y la evolución pues se nota, hay que tener paciencia para que todo nos vaya llegando.

-En 2020 tuvo muy buenas actuaciones y en 2021 se esperaba que fuese un paso más adelante ¿Qué ha pasado para que no sea así?

-Bueno 2020 fue un año creo que bastante peculiar, por decirlo de alguna manera, fue un mundial muy extraño pues ganaba la carrera uno y en la siguiente era catorce. Hubo muchas cosas que no se entendían, mucha gente que hizo cosas irregulares de alguna manera y nuestro año no fue bueno, pero acabamos bien, un podio en agua, un podio en seco, pero luego nos volvió a costar en Valencia y al final sí, acabamos estando cerca del top 10, pero faltó mucha regularidad. Sí que en 2021 la regularidad ha estado en casi entrar o quedar siempre cerca de la Q2, en pelear por la calificación hemos mejorado y eso es lo importante, pero está claro que yo era el primero que esperaba mejorar cosas con mejores resultados.

-¿Ha pedido algo a Honda o a su equipo para poder mejorar su situación, o no depende de usted?

-No, al final nosotros siempre damos después de cada carrera y de cada entrenamiento información a Honda y ellos nos escuchan y siempre nos han apoyado, que es lo importante y, entonces, intentamos dar toda la información detallada de cosas que pasan, de cosas que vemos y Honda es después la que decide porqué camino seguir. Creo en el proyecto, creo en Honda y creo o confío en que con la moto nueva daremos un paso adelante importante.