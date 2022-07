Augusto Fernández "machaca" a sus rivales

El español Augusto Fernández (Kalex) esperó el momento propicio para situarse líder de la carrera y, a partir de ese momento "machacar" con un ritmo frenético a todos sus rivales camino del triunfo en el Gran Premio de Alemania de Moto2, por delante de su compañero de equipo Pedro Acosta y con Sam Lowes (Kalex), tercero.Fernández doblegó a todos sus rivales con suficiencia, casi ocho segundos de diferencia, en Sachsenring, para conseguir su segunda victoria de la temporada y la quinta de su carrera deportiva después de adelantar al líder inicial y autor de la "pole position", el británico Sam Lowes (Kalex), que se las tuvo "tiesas" con Pedro Acosta en la vuelta final de carrera.La caída del líder del mundial, el italiano Celestinio Vietti (Kalex) ha propiciado que apenas haya 17 puntos de diferencia entre los cuatro primeros clasificados cuando se cumple el décimo gran premio de la temporada.Lowes no falló en el momento de la salida, en la que el alemán Marcel Schrotter (Kalex) estuvo muy avispado y se metió por el interior de la primera curva para ganar la posición tanto a Augusto Fernández (Kalex) como a Albert Arenas (Kalex), mientras que el líder del mundial, el italiano Celestino Vietti (Kalex) cayó hasta la undécima posición, desde donde se vio obligado a remontar, como también Arón Canet (Kalex).Lowes intentó aprovechar su oportunidad y comenzó a tirar con fuerza, llevándose tras su estela a Schrotter y con Arenas y Fernández algo más atrás para liderar al grupo perseguidor, en el que también estaban el estadounidense Joe Roberts (Kalex), el español Pedro Acosta (Kalex), el británico Jake Dixon (Kalex) y el italiano Tony Arbolino (Kalex), entre otros.Fernández superó a Arenas en la cuarta vuelta, al ver que el dúo de cabeza podía abrir una brecha importante y enseguida se colocó tras su estela, con vuelta rápida de carrera incluida, mientras en ese mismo giro se producía la primera baja, con la caída del español Jorge Navarro (Kalex).Augusto Fernández accedió al liderato de la carrera en el sexto giro, en un bonito interior en la denominada curva Omega, curva tres, momento en el que cambió el ritmo e intentó romper el grupo principal.En apenas una vuelta Augusto Fernández consiguió distanciarse de sus rivales, con un Sam Lowes todavía segundo, por delante de Marcel Schrotter y ya con Pedro Acosta en la cuarta plaza, tras dar buena cuenta de Albert Arenas, en donde el grupo se cortaba más o menos con un segundo de distancia sobre Arón Canet y Joe Roberts que encabezaban el grupo principal.En el décimo giro de carrera Augusto Fernández ya contaba con una ventaja de casi dos segundos sobre un quinteto integrado por Lowes, Acosta, Schrotter, Arenas y Canet, y ya más de cuatro segundos respecto a otro quinteto en el que estaban Joe Roberts, Fermín Aldeguer (Boscoscuro), Alonso López (Boscoscuro), Ai Ogura (Kalex) y Tony Arbolino.Fernández siguió con paso firme camino de su segunda victoria de la temporada tras la conseguida en Le Mans (Francia) y la quinta de su carrera deportiva, sin que ninguno de sus rivales se pudiese aproximar a él, mientras que por detrás Sam Lowes no pudo aguantar la presión de Pedro Acosta y una deslizada de la rueda trasera del británico le facilitó el camino al español para conseguir la segunda posición, aún con trece vueltas por delante.Tras un líder sólido como Augusto Fernández, cuatro pilotos se enzarzaron en la pelea por la segunda posición, Pedro Acosta, Sam Lowes, Marcel Schrotter y Albert Arenas, a los que poco a poco se fueron acercando desde atrás Fermín Aldeguer, Alonso López y Arón Canet.Y algo más atrás, en la undécima posición en la vigésimo segunda vuelta, el líder del mundial, el italiano Celestino Vietti (Kalex) se fue al suelo cuando intentaba superar al español Manuel "Manugas" González (Kalex), sin posibilidad de continuar, lo que abría las opciones de todos sus rivales para acercarse en la tabla de puntos.A cuatro vueltas del final Fermín Aldeguer ya estaba prácticamente enganchado al trío formado por Lowes, Acosta y Schrotter, en el que el español de Kalex llevaba la voz cantante, a pesar de los intentos del británico por doblegarlo en determinados puntos del circuito.Desde ese momento y hasta el final, Lowes y Acosta se enzarzaron en constantes adelantamientos, lo que facilitó la llegada de Aldeguer al trío.Uno detrás de otro, todos los adelantamientos de Lowes a Acosta encontraron la respuesta "contudente", del "Tiburón de Mazarrón", que acabó adjudicándose en propiedad la segunda plaza a pesar de llegarse a tocar ambos a dos curvas del final, con Marcel Schrotter cuarto, delante de un trío de españoles formado por Fermín Aldeguer, Albert Arenas y Arón Canet.González acabó en la duodécima posición, con Jeremy Alcoba (Kalex), vigésimo, y Alex Toledo (Kalex), tras él. Marcos Ramírez no pudo terminar al tener problemas técnicos con su MV Agusta.