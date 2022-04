La transición verde del transporte marítimo, este jueves en un seminario en Algeciras

El Puerto de Algeciras protagoniza esta semana el debate sobre la transición verde en el transporte marítimo, cita en la que participarán casi un centenar de expertos y los principales actores del sector.

Será de la mano de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA) y la Asociación MedPorts, organizadores del Seminario Internacional: Transición Verde para el Transporte Marítimo en el que el impacto de las regulaciones ambientales, el cambio climático y los retos que plantea el objetivo claro de la sostenibilidad serán abordados durante las jornadas de este miércoles 27 y el jueves 28 de abril.

La cita arranca el miércoles por la tarde con una visita marítima al Puerto de Algeciras. Ya el jueves, el Auditorio Millán Picazo acoge el seminario técnico en el que los ponentes analizarán las tendencias sobre la regulación medioambiental de la Organización Marítima Internacional (OMI), la Unión Europea y otros países del Mediterráneo. Además, se compartirán experiencias y las mejores prácticas entre puertos y empresas marítimas del sector.

En la cita está prevista la participación del presidente del Consejo de la OMI, Víctor Jiménez; el presidente del Organismo Público Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, y el consejero de desarrollo sostenible y coordinador de EcoPorts de la Organización Europea de Puertos (ESPO), Valter Selen.

También intervendrán responsables de organismos como la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, la Asociación Internacional de Puertos IAPH (International Association of Ports & Harbors) o el centro regional de respuesta ante emergencias de vertidos en el Mediterráneo REMPEC (Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea), entre otros.

Además, compartirán sus experiencias representantes de destacadas empresas del sector como Cepsa, Enagas o Baleària y responsables de los principales puertos del Mediterráneo como Valencia, Barcelona, Marsella o Malta. La sesión contará con la intervención conjunta de los directores generales de los puertos Bahía de Algeciras y Tánger Med, José Luis Hormaechea y Hassan Abkari, respectivamente.

El seminario internacional se celebrará de forma presencial, aunque también se podrá seguir en directo a través de la web de la APBA, en el siguiente enlace: https://puertoalgeciras.4ksummit.com/player.aspx