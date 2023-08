El Puerto de Algeciras alcanzará en 2023 un nuevo récord en escalas de megabuques portacontenedores

El Puerto de Algeciras marcará este año un nuevo récord por escalas de megabuques portacontenedores ya que, a falta de casi cinco meses para el cierre del ejercicio, la dársena algecireña se encuentra a solo 20 escalas de igualar los registros del pasado 2022.

Las dos terminales de contenedores de la Bahía, APM Terminals y TTI Algeciras, han recibido desde el pasado 1 de enero un total de 124 escalas de megabuques, considerando como tales a los mercantes de 350 a 400 metros de eslora con capacidad superior a los 16.000 contenedores, según datos aportados por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. El pasado año, en total los muelles atendieron 144 escalas de este tipo.

Durante 2023, la escala número 100 se produjo el pasado 27 de junio, por lo que de mantenerse el ritmo de entradas al puerto, Algeciras concluirá el año en el entorno de las 200 escalas.

Además del centenar largo de megabuques ya acumulados este año, varias de estas llegadas han tenido matices singulares por tratarse de viajes inaugurales, lo que da muestra de la importancia que el Puerto de Algeciras posee como nodo de conexiones para el comercio marítimo mundial.

Fue el caso de la reciente recalada del ONE Innovation, megabuque de la naviera japonesa Ocean Network Express (ONE) y tercero más grande del mundo, con una capacidad de 24.136 contenedores y unas dimensiones de 399,95 metros de eslora por 61,4 metros de manga. El ONE Innovation tocó tierra en TTI Algeciras el pasado 28 de julio, convirtiéndose en la escala número 120 del año.

El buque fue botado el pasado 2 de junio e hizo llegada al muelle de Isla Verde Exterior del Puerto de Algeciras como parte de su primera ruta en el servicio Asia-Europa (FE3), operada por miembros de The Alliance, que le lleva a enclaves marítimos como Singapur, Róterdam, Hamburgo, Amberes, Southampton o Hong Kong en tiempos récord.

Semanas atrás, a primeros de junio, APM Terminals Algeciras igualmente recibió una escala singular. En su caso, la del MSC Loreto, considerado entonces el mayor portacontenedores del mundo gracias a una capacidad de 24.346 teus.

El buque fue entregado en abril por Yangzi Xinfu Shipbuilding, filial de Yangzijiang Shipbuilding Group, al Bank of Communications Financial Leasing (Bocomm Leasing) de China y a MSC Mediterranean Shipping Company. El portacontenedores tiene una eslora total de 399,99 metros y una manga de 61,3. La superficie de cubierta del buque es de 24.000 metros cuadrados, lo que equivale a 3,5 campos de fútbol estándar.

El MSC Loreto incorpora varias características innovadoras de ahorro de energía, como una pequeña proa bulbosa, hélices de gran diámetro y conductos de ahorro de energía.

Más de un millar de escalas en diez años

El pasado 30 de noviembre de 2022, el Puerto de Algeciras recibió el megabuque número 1.000 desde que este tipo de portacontenedores con capacidad para más de 16.000 cajones empezaron a surcar los mares a finales de 2013. El honor correspondió al Triple E Mary Maersk.

Los megabuques portacontenedores llevan atracando en los muelles de Algeciras desde hace una década. De hecho, el primero que arribó al puerto fue otro gemelo del Mary Maersk, el Maersk Mckinney Møller. Aquel pionero de una nueva generación de navíos para el transporte marítimo permitió a la naviera danesa acuñar el concepto del buque Triple-E (ecológico, económico y eficiente). Desde entonces, las escalas de barcos de su clase y de otras navieras de la competencia, embarcadas en una carrera por la mayor capacidad posible de carga, no han dejado de crecer.

Sus más inmediatos predecesores, la Clase E de Maersk, los primeros con unas dimensiones de casi 400 metros de eslora y próximos a los 60 de manga, empezaron a navegar y a escalar en el Puerto de Algeciras en 2006.

En Algeciras, de hecho, realizan escala regular con megabuques cinco navieras líderes del mercado: APL, CMA CGM, HMM, Maersk Line y MSC, además de escalas puntuales de MOL, Cosco y ONE.

Para recibirlos, las dos terminales han adaptado sus instalaciones. APM Terminals lo hizo en el marco del proyecto Algeciras 2015, por el que aumentó el calado del Muelle Juan Carlos I, entre otras mejoras en sus infraestructuras. Y TTI Algeciras culminó durante este año 2023 el proyecto de recrecido de cinco de sus ocho grúas, valorado en 10 millones de euros, para poder atender con holgura a buques con hasta 24 contenedores por fila.

Desde 2013, los megabuques han ido creciendo en capacidad, alcanzado en la actualidad hasta 24.000 contenedores de la serie Algeciras de HMM, que hizo su primera escala en la ciudad que le da nombre en verano de 2021. Antes, en marzo de 2018, TTI Algeciras operaba el CMA CGM Saint Exupery (20.600 teus), en agosto de 2019 APMT Algeciras recibía al MSC Gülsün, de 23.756 teus, que ya superaba los 61 metros de manga, y en plena pandemia, en 2020, escalaba en TTIA el primer megaship operado con combustibles de transición, el CMA CGM Jacques Saadé, propulsado por GNL y 62 metros de manga como algunos de los hitos más relevantes en la carrera por el gigantismo en el mar.