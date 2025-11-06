El Puerto de Algeciras proyecta una nueva estación marítima para antes del final de la década

El Puerto de Algeciras proyecta la construcción de una nueva estación marítima para pasajeros en el marco del plan de inversiones plurianual de 2025 a 2029. La iniciativa forma parte de una actuación integral para la reordenación de la zona de Galera y se enmarca en el Proyecto Hércules de mejora de las infraestructuras portuarias de aquí al final de la década.

El proyecto ha sido desvelado este jueves por el ministro de Transportes, Óscar Puente, en el transcurso de un desayuno informativo de Diario del Puerto en el que ha desgranado las principales inversiones del sistema portuario nacional, cifradas en 7.000 millones de euros hasta el final de la década, de los que más de 1.300 serán para los puertos de Andalucía.

La futura estación marítima de Algeciras se erigirá sobre la actual, según fuentes portuarias, y forma parte de un paquete de inversiones para la implantación del sistema OPS (electrificación de muelles) y el acceso ferroviario de la denominada como última milla, obras citadas por Puente como ejemplos de las inversiones programadas en la dársena del Estrecho.

Otros proyectos hasta el final de la década

El actual plan de empresa del Puerto de Algeciras, aprobado el pasado verano, está dotado con 583 millones de euros para el período 2025-2029. La APBA estima que a este desembolso de dinero público, que se autofinancia con los ingresos portuarios, se añadirán inversiones privadas hasta totalizar una movilización de 1.000 millones de euros, aproximadamente.

La mejora de la infraestructura portuaria en los muelles de Isla Verde y de Galera copará hasta 90 millones de euros. En este último espacio se encuentran en marcha los trabajos, que consisten en la construcción de una nueva explanada, aunque deben esperar al asentamiento de los terrenos para su conclusión. La ampliación permitirá conectar ambos muelles, contará con dos nuevas rampas de carga adaptadas a la anchura de los actuales buques encargados del transporte de los semirremolques y permitirá alcanzar los 800.000 remolques de camión en las rutas del Estrecho en el año 2030.

En materia de conectividad viaria y ferroviaria en el lado tierra, el puerto prevé una fuerte apuesta de 74 millones con varias actuaciones hasta 2029. Entre los principales proyectos está la llamada Última Milla, que incluye una nueva terminal de trenes en la zona de Botafuegos y un nuevo ramal de acceso a las instalaciones portuarias. También se recoge la ampliación de la terminal ferroportuaria de Isla Verde Exterior, que duplicará su capacidad con el objetivo de adaptarla al tráfico esperado en el medio y largo plazo.

La instalación del sistema OPS (OffShore Power Supply) en los muelles de Algeciras y Tarifa supondrá una inversión de 80 millones de euros y lidera el apartado de sostenibilidad y energía. Esta cantidad se ha incrementado respecto a los 55 millones previstos en el plan de 2024 y los 62 millones anunciados por Gerardo Landaluce a mediados de junio ante la posibilidad de implementar nuevas tecnologías surgidas en este ámbito, que permitirían un funcionamiento más eficiente en la terminal, pero que incrementa el coste. Recientemente, la APBA licitó las obras relativas a varios atraques de ferris en ambos puertos. Las iniciativas de digitalización e innovación, por su parte, superan los 24 millones de euros.

Un taxi en la estación marítima de Algeciras.

Según la APBA, 73 millones irán dirigidos al proyecto del Lago Marítimo de Algeciras, que incluye las fases 2 y 3, así como la construcción del edificio multifuncional que acogerá el museo y el centro de interpretación del Puerto. La autoridad portuaria adjudicó recientemente las obras de la segunda fase, que contempla una actuación integral sobre una superficie de 16.091 metros cuadrados y un plazo de ejecución de 18 meses. El montante destinado a la relación puerto-ciudad se ha incrementado en esta nueva edición del plan de empresa, ya que en 2024 recogía 67 millones para todo el arco de la bahía.

También se destaca la ampliación del Puesto de Control Fronterizo (PCF), que contará con un presupuesto de 17 millones. El proyecto incluye la ampliación del Recinto Aduanero Habilitado, construido en 2013, con 18 nuevas puertas, especialmente para la inspección de productos vegetales, que en la actualidad se atienden a través de 12 muelles. Con esta reforma pasarán a ser 30. Además, se reordenará el área de inspección.