El Puerto de Algeciras estrecha lazos con Latinoamérica con la Misión Port Leaders

El Puerto de Algeciras acoge este viernes la jornada Misión Port Leaders impulsada por Maritime Policy Bureau y PR Ports con el respaldo de la Comisión Interamericana de Puertos. La jornada busca fortalecer los lazos entre las comunidades portuarias de Latinoamérica y España.

En esta ocasión la delegación Iberamericana está integrada por directivos de puertos y empresas del sector de Argentina, Guatemala, México, Uruguay y Venezuela; mientras que en la española, además de responsables de la Autoridad Portuaria de Algeciras, han participado la Cámara de Comercio, Comunidad Portuaria Comport, y Campus Bahía de Algeciras de la Universidad de Cádiz.

Además de visitar instalaciones como el Centro de Control de Procesos del Puerto de Algeciras y la terminal de contenedores semiautomática de Isla Verde Exterior (TTI Algeciras) los participantes han participado en una mesa redonda sobre colaboración institucional en beneficio del entorno portuario, y han asistido a las presentaciones de las Estrategias Verde y de Innovación de la APBA, el trabajo que está realizando el Puerto de Algeciras para el desarrollo, almacenamiento y suministro de combustibles alternativos; el proyecto europeo European Port Alliance, así como ejemplos de actuaciones de colaboración puerto-ciudad de la institución en los municipios de su dominio público portuario.

Como ha señalado Zulma Dinelli, CEO de PR Ports, los puertos de ambas orillas del Atlántico “tenemos en la actualidad los mismos desafíos aunque los afrontamos de diferente manera” y en su visita de hoy quieren aprender “cómo Algeciras se convirtió en un caso de éxito”. Dinelli también ha remarcado que los puertos no pueden trabajar aislados, señalando que “los puertos que colaboran son invencibles”. Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Algeciras, Gerardo Landaluce, ha repasado las últimas iniciativas llevadas a cabo por la institución en colaboración con puertos e instituciones Iberoamericanas, como el Proyecto de Interoperabilidad Digital entre la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana y el Port Community System del Puerto de Algeciras; así como el Proyecto de Corredor Verde y Digital entre Panamá y el Puerto de Algeciras que se presenta en Bruselas próximamente, ambas integradas en la Estrategia Global Gateway de la Comisión Europea.

Algeciras ha sido la última escala de una gira que busca fomentar la colaboración intercontinental. Antes de llegar al puerto del Estrecho, la delegación de Port Leaders ha visitado durante la semana los puertos de Sevilla y Cádiz, además de Puertos del Estado.