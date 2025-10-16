El Puerto de Algeciras, facilitador de los ensayos del proyecto Satmar de conectividad marítima con microsatélites

El Puerto de Algeciras participa como agente facilitador en las pruebas piloto del proyecto SATMAR, liderado por la compañía gallega Alen Space, con el objetivo de mejorar las comunicaciones digitales marítimas mediante el despliegue de microsatélites. La iniciativa busca comprobar en escenarios reales la viabilidad de un nuevo estándar de conectividad que refuerce la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad del tráfico marítimo.

El pasado verano, Alen Space puso en órbita un nanosatélite 6U a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX. Tras el primer contacto en órbita y la validación de sus subsistemas, el satélite opera ya sobre España y las aguas del entorno, listo para iniciar la fase de ensayos en la que participa también la empresa tecnológica Egatel.

El proyecto SATMAR, uno de los seleccionados en la convocatoria 2023 del Fondo Puertos 4.0 de Puertos del Estado, utiliza la tecnología VDES (VHF Data Exchange System), una evolución del tradicional sistema AIS (Automatic Identification System). Este nuevo estándar permite comunicaciones bidireccionales más seguras y rápidas, con mayor cobertura, y se perfila como una herramienta clave para digitalizar la gestión portuaria. En el caso de Algeciras, el proyecto incluye varias pruebas experimentales que permitirán validar esta tecnología en entornos reales.

Una de ellas, desarrollada junto a Oritia & Boreas, consiste en el envío de datos meteorológicos desde una estación situada en el puerto mediante un terminal VDE-SAT, lo que permitirá analizar la transmisión segura y eficiente de información desde zonas remotas. Otra fase se centra en integrar los datos obtenidos por satélite en el ecosistema digital portuario, comprobando la interoperabilidad entre los sistemas AIS y VDES y su compatibilidad con las estaciones costeras. El último de los ensayos pondrá a prueba un nuevo canal de comunicación bidireccional entre los buques y la autoridad portuaria, pensado para optimizar los tránsitos, reducir tiempos de escala y contribuir a la disminución de emisiones contaminantes.

Además de facilitar la comunicación en la banda VHF incluso en zonas alejadas de la costa, la tecnología VDES introduce importantes mejoras en materia de eficiencia y seguridad, al permitir que los barcos mantengan un contacto continuo con tierra firme y puedan recibir avisos de emergencia, información meteorológica y datos actualizados para planificar mejor sus rutas. Con ello, se busca reducir el consumo de combustible y avanzar hacia un modelo de navegación más sostenible, en línea con los objetivos de digitalización e innovación del sistema portuario español.