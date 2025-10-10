El Puerto de Algeciras y el Canal de Panamá presentan en Bruselas su Corredor Verde y Digital

El Puerto de Algeciras y la Autoridad del Canal de Panamá presentaron este jueves en Bruselas el Corredor Verde y Digital entre Panamá y Algeciras, un proyecto pionero destinado a reducir las emisiones del transporte marítimo y digitalizar la logística portuaria en una de las conexiones transoceánicas más relevantes del planeta.

La presentación tuvo lugar en el marco del Global Gateway Forum 2025, foro que inauguró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y que centró su segunda edición en las alianzas sostenibles y resilientes para reforzar la conectividad global frente a los retos geopolíticos y económicos actuales.

La delegación española estuvo encabezada por el secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo, Benito Núñez; el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana; y el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Gerardo Landaluce.

Por parte de Panamá participaron el viceministro de Asuntos Exteriores, Carlos Guevara, y el embajador de Panamá ante la Unión Europea, Ángel Riera.

Una alianza verde y tecnológica

El Corredor Verde y Digital Panamá–Algeciras surge de un Memorando de Entendimiento entre ambas entidades portuarias y tiene como objetivo descarbonizar el tráfico de contenedores en la ruta entre el Canal de Panamá y el Estrecho de Gibraltar, a la vez que se impulsa la transformación digital del sector.

La iniciativa se alinea plenamente con los principios del Global Gateway europeo, el Marco Cero Neto de la Organización Marítima Internacional (OMI) y las regulaciones comunitarias EU ETS y Fuel EU Maritime.

Según los avances del estudio de viabilidad, el corredor permitirá reducir hasta 800.000 toneladas de CO₂ al año, el equivalente a retirar de la circulación unos 400.000 vehículos, consolidando a Algeciras y Panamá como referentes en la transición energética del transporte marítimo.

Inversiones coordinadas y energías limpias

El presidente de la APBA, Gerardo Landaluce, destacó que el proyecto “representa un paso decisivo en nuestra Estrategia Verde, promoviendo inversiones coordinadas para el suministro de combustibles alternativos —como biocombustibles, e-metanol o amoniaco—, el desarrollo de conexiones eléctricas para buques (OPS) y la digitalización logística para mejorar la eficiencia operativa”.

“Son medidas que ya estamos implantando en Algeciras”, añadió Landaluce, “y con este proyecto las desarrollaremos en paralelo con nuestros socios en Panamá, asegurando un enfoque integral y escalable hacia un transporte marítimo climáticamente neutro”.

Algeciras, nodo clave en la estrategia Global Gateway

La Estrategia Global Gateway es una agenda europea de inversión por 300.000 millones de euros destinada a reforzar infraestructuras sostenibles y conectividad entre regiones.

El Puerto de Algeciras aspira a consolidarse como elemento clave en esta red internacional, contribuyendo a una conectividad más verde, competitiva y digital.

El pasado septiembre, la APBA ya presentó en Costa Rica su primera iniciativa integrada en la Estrategia Global Gateway, centrada en la interoperabilidad digital entre la Plataforma de Comercio Centroamericana y el Port Community System de Algeciras, con el objetivo de impulsar el comercio birregional de productos frescos entre España y Centroamérica.