El CMA CGM Jacques Saadé, el portacontenedores más grande del mundo propulsado por gas natural licuado, ya navega hacia el Puerto de Algeciras y prevé escalar este domingo, 22 de noviembre, en la terminal semiautomática de contenedores de TTI Algeciras.

Será la última parada del megabuque en Europa antes de retornar hacia Asia en su flamante viaje inaugural, iniciado el pasado septiembre. La escala en Algeciras está prevista a partir de las 6:00 de la mañana, con una duración de las operaciones inicialmente estimada en 18 horas. En la mañana de este viernes, el portacontenedores navega por el Golfo de Vizcaya para rodear la Península Ibérica antes de arribar al Estrecho.

Tiene capacidad para 23.000 teus y mide 400 metros de eslora por 62 de manga. Navega con pabellón de Francia y su nombre rinde un homenaje al fundador de la compañía, Jacques Saadé. Su llegada estaba inicialmente prevista para el jueves, si bien un temporal en el Mar del Norte ha retrasado ligeramente su hoja de ruta. Será el segundo portacontenedores propulsado con esta tecnología que toque los muelles de Algeciras después de que este miércoles lo hiciera el CMA CGM Tenere, de 366 metros de eslora y capacidad para 14.812 teu.

Durante su estancia en Róterdam (Paises Bajos), el megabuque marcó un nuevo hito en la navegación marítima al protagonizar la operación de abastecimiento de gas natural licuado más grande jamás realizada.

El portacontenedores completó su primer abastecimiento con el buque de combustible de GNL de Total Gas Agility el 13 de noviembre que le suministró alrededor de alrededor de 17.300 metros cúbicos de combustible. El Jacques Saadé tiene capacidad para almacenar 18.600 metros cúbicos de gas natural que deben conservarse a -161 grados para que se mantengan en estado líquido. A plena carga, el portacontenedores tiene autonomía para navegar durante dos meses.

We are proud to announce that @CMACGM together with @Total have completed the World’s Largest Liquefied Natural Gas Bunkering Operation at the Port of #Rotterdam >https://t.co/i3iLykcmyA pic.twitter.com/aVNWxdhuqZ