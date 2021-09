Coordinadora se marca los primeros días de octubre como plazo para el V Acuerdo marco de la estiba

El sindicato Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM) se ha marcado los primeros días de octubre como plazo para dar por cerrada la reforma del sector de la estiba portuaria. Para ello es necesaria la aprobación de un nuevo decreto ley y la posterior validación del V Acuerdo marco entre trabajadores y patronal para regular aspectos organizativos de la carga y descarga de mercancías en los puertos de todo el país.

La reforma de la estiba, abierta y pendiente desde febrero de 2017 para su liberalización, ha capitalizado buena parte del congreso confederal de Coordinadora celebrado entre el martes y este miércoles en Algeciras. En la cita, con 200 delegados, el sindicato reeligió en la noche del martes por unanimidad a Antolín Goya como coordinador general de los estibadores y a Miguel Ángel Hormigo como coordinador de los trabajadores portuarios, la otra sección del sindicato. A su vez, Goya ha sido reelegido este miércoles como coordinador general del sindicato en su conjunto.

Antolín Goya ha mostrado este miércoles su confianza en el Gobierno central para cerrar los flecos aún abiertos y dar por superada una situación que, ha valorado, se encuentra pendiente desde hace demasiado tiempo. Estos flecos permitirían, según Goya, dar estabilidad al sector ante la liberalización.

"No obstante, y antes de que me lo pregunten, si no fuese así no habría más alternativa que la movilización, dar un paso adelante", ha subrayado tras fijar los últimos días de septiembre o los primeros de octubre como plazo para zanjar la reforma.

Goya ha comparado la liberalización impulsada por el exministro Íñigo de la Serna (PP) con la situación actual como radicalmente opuesta. "Entonces, no escuchó al sector y dejó una situación complicada. Por eso creemos que esta vez sí va a ser. Se ha avanzado mucho con Competencia, con la patronal y con los demás actores de este proceso. Es palpable estar en un punto final", ha explicado Antolín Goya, quien a su vez se ha referido a la presencia de presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, y su mensaje de que el final del proceso también está cerca a la par que pidió consenso.

"Necesitamos un marco de estabilidad y unas normas de juego claras. El V Acuerdo Marco debe dar la estabilidad que la estiba se merece tras demasiado tiempo en convulsión, desde febrero de 2017. Lo dicho por el presidente de Puertos del Estado en la inauguración de nuestro congreso nos tranquiliza", ha reconocido Goya. Según Goya, el consenso demandado por Toledo "ya existe".

Con el V Acuerdo Marco aprobado, Coordinadora cree que se podrán afrontar detalles como la automatización de los puertos, nuevos ingresos de trabajadores y la formación para favorecer el crecimiento de la actividad en los muelles españoles. "Hay disposición para hacerlo", ha remachado.

Crecimiento del sindicato

Coordinadora también ha subrayado como un éxito la progresiva ampliación de su presencia sindical más allá de la estiba portuaria. Miguel Ángel Hormigo ha destacado que la federación de Trabajadores Portuarios de Coordinadora ha logrado situarse como segunda y tercera fuerza sindical en actividades como el amarre, remolque, practicaje o autoridades portuarias en apenas cinco años.

"Estamos al lado de los trabajadores y somos la alternativa. Hemos tenido una rápida expansión", ha precisado. En total, Coordinadora suma 2.000 afiliados en ámbitos portuarios distintos al de la estiba (donde es mayoritario) y 180 delegados sindicales por todo el país.

José Antonio González, presidente del comité de empresa del Centro Portuario de Empleo de Algeciras, ha subrayado la situación "aceptable" de la actividad en el Puerto de Algeciras, el principal del país por carga de trabajo, a la espera del nuevo acuerdo marco. "La relación con las empresas es aceptable y tras la pandemia los tráficos han vuelto a subir y recuperarse", ha comentado.